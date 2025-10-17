Felemás nap a magyarok számára a socca Bajnokok Ligájában

Minden adott a remek kispályás futballhoz Krétán, évek óta a görög szigeten rendezik a socca Bajnokok Ligáját és a következő két évben is ott lesz az esemény. Ez nem is csoda, az időjárás tökéletes, pályák sokasága várja a résztvevőket, ennek köszönhetően is lehet öt nap alatt lebonyolítani a torna rendszerű eseményt.

A csapatokat tizenegy négyes csoportba sorolták be, utána alakul ki a legjobb harminckettő mezőnye, ahol már egyenes kieséses rendszerben zajlik tovább a küzdelem. Pénteken mind a négy magyar együttes pályára lépett.

Elsőként a National Iron Teamnek volt jelenése, rögtön reggel kilenckor. A korai időpont nem zavarta meg a gárdát, amely a görög Alcoholic Starral csapott össze és kijózanító pofont is adott neki kezdésnek, 2–0-ra nyertek Petrics Brankóék a végig pörgős találkozón, az ellenfél nem adta olcsón a bőrét. A NIT-nek nem ez volt az első fellépése a nyitó napon, az esti programban megszerezte második győzelmét is, mégpedig rendkívül fegyelmezett játékkal, hatékony befejezésekkel – a lengyel KSB-t verte meg 5–1-re és lényegében továbblépett a kvartettből.

Az Albidok FC-nek már nem sikerült ilyen jól a rajt, a kartali alakulat a szintén lengyel Dzabyval játszott az első meccsén, a rivális 4–1-es győzelme kicsit túlzó különbséget mutat. Az Albidok az esti programban is pályára lépett, de a román ACS Pro Fotbal elleni találkozó lapzártánk után ért véget.

A The Private Rooftop ugyancsak lengyel ellenféllel szemben indított, és már 3–0-ra is vezetett, de a Maciejkowice nem adta fel, egyenlíteni tudott és végül mindkét fél egy-egy pontot szerzett.

A nap legfölényesebb magyar győzelmét a Chicaco Bandur aratta, amely ciprusi ellenfelét, az AUBM csapatát ütötte ki 6–0-ra, jó esélyeket teremtve magának a szombati két találkozójára.