Nemzeti Sportrádió

Felemás nap a magyarok számára a socca Bajnokok Ligájában

B. O. B.B. O. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.17. 20:31
null
A National Iron Team
Címkék
socca socca Bajnokok Ligája socca BL
Pénteken megkezdődött Krétán a socca Bajnokok Ligája. Négy magyar csapat mutatkozott be, és akad köztük olyan, amely meg is nyerte az első két mérkőzését.

 

Minden adott a remek kispályás futballhoz Krétán, évek óta a görög szigeten rendezik a socca Bajnokok Ligáját és a következő két évben is ott lesz az esemény. Ez nem is csoda, az időjárás tökéletes, pályák sokasága várja a résztvevőket, ennek köszönhetően is lehet öt nap alatt lebonyolítani a torna rendszerű eseményt.

A csapatokat tizenegy négyes csoportba sorolták be, utána alakul ki a legjobb harminckettő mezőnye, ahol már egyenes kieséses rendszerben zajlik tovább a küzdelem. Pénteken mind a négy magyar együttes pályára lépett.

Elsőként a National Iron Teamnek volt jelenése, rögtön reggel kilenckor. A korai időpont nem zavarta meg a gárdát, amely a görög Alcoholic Starral csapott össze és kijózanító pofont is adott neki kezdésnek, 2–0-ra nyertek Petrics Brankóék a végig pörgős találkozón, az ellenfél nem adta olcsón a bőrét. A NIT-nek nem ez volt az első fellépése a nyitó napon, az esti programban megszerezte második győzelmét is, mégpedig rendkívül fegyelmezett játékkal, hatékony befejezésekkel – a lengyel KSB-t verte meg 5–1-re és lényegében továbblépett a kvartettből.

Az Albidok FC-nek már nem sikerült ilyen jól a rajt, a kartali alakulat a szintén lengyel Dzabyval játszott az első meccsén, a rivális 4–1-es győzelme kicsit túlzó különbséget mutat. Az Albidok az esti programban is pályára lépett, de a román ACS Pro Fotbal elleni találkozó lapzártánk után ért véget.

A The Private Rooftop ugyancsak lengyel ellenféllel szemben indított, és már 3–0-ra is vezetett, de a Maciejkowice nem adta fel, egyenlíteni tudott és végül mindkét fél egy-egy pontot szerzett.

A nap legfölényesebb magyar győzelmét a Chicaco Bandur aratta, amely ciprusi ellenfelét, az AUBM csapatát ütötte ki 6–0-ra, jó esélyeket teremtve magának a szombati két találkozójára.

 

socca socca Bajnokok Ligája socca BL
Legfrissebb hírek

Négy magyar csapattal rajtol Krétán a socca Bajnokok Ligája

Minden más foci
Tegnap, 17:10

Socca: távozik a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Magyar válogatott
2025.09.25. 15:52

Socca Eb: a magyar szövetség elnöke szerint a csapatnak helye van a nemzetközi mezőnyben

Minden más foci
2025.06.08. 10:36

Socca Eb: nem bírtunk a horvátokkal, búcsúztunk a negyeddöntőben

Magyar válogatott
2025.06.07. 20:07

Az utolsó percben vertük a németeket a socca Eb-n, negyeddöntős a magyar csapat

Minden más foci
2025.06.07. 13:38

Socca: megszorongattuk az Európa-bajnoki címvédőt

Minden más foci
2025.06.06. 14:43

Socca: ötlettelen játék és vereség Litvánia ellen

Minden más foci
2025.06.05. 16:08

A „Szabók” gálája Ciprus ellen

Minden más foci
2025.06.04. 15:00
Ezek is érdekelhetik