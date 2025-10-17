Nemzeti Sportrádió

Ifjú titán szerezte a győztes gólt, az élre ugrott a Mezőkövesd

2025.10.17. 19:53
A Mezőkövesd Zsóry FC (kékben) péntek este a Budafoki MTE csapatát fogadta – és győzte le (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)
A labdarúgó NB II 10. fordulójának egyetlen pénteki mérkőzésén a Mezőkövesd 1–0-ra legyőzte az emberhátrányba kerülő Budafokot.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BUDAFOKI MTE 1–0 (0–0)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Ring Kevin, Sinkovicz Dániel)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni Z. (Bora, 82.) – Csatári – Pintér Á. (Bartusz, 82.), Vidnyánszky (Kovalenko, 90+1.), Bertus – Szalai J. (Lőrinczy, 90+1.), Vörös (Saja, 74.). Vezetőedző: Csertői Aurél
BUDAFOK: Ecseri – Bukta, Fekete M., Horgosi, Lapu, Nándori (Kovács D., 67.) – Varga B. (Gyurkó, 78.), Stumpf, Posztobányi – Vasvári, Hajdú R. Vezetőedző: Mészöly Géza
Gólszerző: Vörös (50.)
Kiállítva: Fekete M. (72.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés első félidejében ugyan gól nem esett, de a játék élvezetes volt, elsősorban a Budafok jóvoltából. A vendégek többször kerültek a kapu elé, ám a nagy lehetőségeiket is elhibázták. A Mezőkövesd lassabb, körülményesebb volt, és Deczki Máté kapus jó teljesítménye is kellett ahhoz, egy kis szerencse mellett, hogy gól nélkül érjen véget az első 45 perc.
A második játékrész elején lendületesebb volt a hazai együttes, a 17 éves Vörös Barna szép góljával meg is szerezték a vezetést az 50. percben. A Kövesd ezután valamivel jobban játszott, mint a meccs első felében, de a Budafok ezt követően is többször ért fel ellenfele kapuja elé. A 72. percben Fekete Máté kiállítása miatt 10 főre fogyatkozott a vendég együttes, és bár ezután is küzdöttek a gólszerzésért, de nem jártak sikerrel, a legnagyobb helyzeteket is elhibázták.  

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
13.00: Karcagi SC–Aqvital FC Csákvár
17.00: Vasas FC–Szentlőrinc
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló
17.00: Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd FC
17.00: Tiszakécskei LC–FC Ajka
Hétfő
20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Mezőkövesd1062217–10+720
  2. Budapest Honvéd961219–8+1119
  3. Vasas FC961218–12+619
  4. Kecskeméti TE951315–12+316
  5. Csákvár944113–7+616
  6. Szeged-Csanád GA943211–8+315
  7. Karcagi SC943211–12–115
  8. FC Ajka93156–11–510
  9. Videoton FC Fehérvár924311–10+110
10. Szentlőrinc923411–12–19
11. Békéscsaba923411–14–39
12. Soroksár SC923413–17–49
13. Budafoki MTE102357–13–69
14. Tiszakécske92349–16–79
15. BVSC-Zugló92168–10–27
16. Kozármisleny91446–14–87

PERCRŐL PERCRE

