Ifjú titán szerezte a győztes gólt, az élre ugrott a Mezőkövesd
LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BUDAFOKI MTE 1–0 (0–0)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Ring Kevin, Sinkovicz Dániel)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni Z. (Bora, 82.) – Csatári – Pintér Á. (Bartusz, 82.), Vidnyánszky (Kovalenko, 90+1.), Bertus – Szalai J. (Lőrinczy, 90+1.), Vörös (Saja, 74.). Vezetőedző: Csertői Aurél
BUDAFOK: Ecseri – Bukta, Fekete M., Horgosi, Lapu, Nándori (Kovács D., 67.) – Varga B. (Gyurkó, 78.), Stumpf, Posztobányi – Vasvári, Hajdú R. Vezetőedző: Mészöly Géza
Gólszerző: Vörös (50.)
Kiállítva: Fekete M. (72.)
ÖSSZEFOGLALÓ
A mérkőzés első félidejében ugyan gól nem esett, de a játék élvezetes volt, elsősorban a Budafok jóvoltából. A vendégek többször kerültek a kapu elé, ám a nagy lehetőségeiket is elhibázták. A Mezőkövesd lassabb, körülményesebb volt, és Deczki Máté kapus jó teljesítménye is kellett ahhoz, egy kis szerencse mellett, hogy gól nélkül érjen véget az első 45 perc.
A második játékrész elején lendületesebb volt a hazai együttes, a 17 éves Vörös Barna szép góljával meg is szerezték a vezetést az 50. percben. A Kövesd ezután valamivel jobban játszott, mint a meccs első felében, de a Budafok ezt követően is többször ért fel ellenfele kapuja elé. A 72. percben Fekete Máté kiállítása miatt 10 főre fogyatkozott a vendég együttes, és bár ezután is küzdöttek a gólszerzésért, de nem jártak sikerrel, a legnagyobb helyzeteket is elhibázták.
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
13.00: Karcagi SC–Aqvital FC Csákvár
17.00: Vasas FC–Szentlőrinc
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló
17.00: Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd FC
17.00: Tiszakécskei LC–FC Ajka
Hétfő
20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Mezőkövesd
|10
|6
|2
|2
|17–10
|+7
|20
|2. Budapest Honvéd
|9
|6
|1
|2
|19–8
|+11
|19
|3. Vasas FC
|9
|6
|1
|2
|18–12
|+6
|19
|4. Kecskeméti TE
|9
|5
|1
|3
|15–12
|+3
|16
|5. Csákvár
|9
|4
|4
|1
|13–7
|+6
|16
|6. Szeged-Csanád GA
|9
|4
|3
|2
|11–8
|+3
|15
|7. Karcagi SC
|9
|4
|3
|2
|11–12
|–1
|15
|8. FC Ajka
|9
|3
|1
|5
|6–11
|–5
|10
|9. Videoton FC Fehérvár
|9
|2
|4
|3
|11–10
|+1
|10
|10. Szentlőrinc
|9
|2
|3
|4
|11–12
|–1
|9
|11. Békéscsaba
|9
|2
|3
|4
|11–14
|–3
|9
|12. Soroksár SC
|9
|2
|3
|4
|13–17
|–4
|9
|13. Budafoki MTE
|10
|2
|3
|5
|7–13
|–6
|9
|14. Tiszakécske
|9
|2
|3
|4
|9–16
|–7
|9
|15. BVSC-Zugló
|9
|2
|1
|6
|8–10
|–2
|7
|16. Kozármisleny
|9
|1
|4
|4
|6–14
|–8
|7
PERCRŐL PERCRE