Ifjú titán szerezte a győztes gólt, az élre ugrott a Mezőkövesd

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BUDAFOKI MTE 1–0 (0–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Ring Kevin, Sinkovicz Dániel)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni Z. (Bora, 82.) – Csatári – Pintér Á. (Bartusz, 82.), Vidnyánszky (Kovalenko, 90+1.), Bertus – Szalai J. (Lőrinczy, 90+1.), Vörös (Saja, 74.). Vezetőedző: Csertői Aurél

BUDAFOK: Ecseri – Bukta, Fekete M., Horgosi, Lapu, Nándori (Kovács D., 67.) – Varga B. (Gyurkó, 78.), Stumpf, Posztobányi – Vasvári, Hajdú R. Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Vörös (50.)

Kiállítva: Fekete M. (72.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés első félidejében ugyan gól nem esett, de a játék élvezetes volt, elsősorban a Budafok jóvoltából. A vendégek többször kerültek a kapu elé, ám a nagy lehetőségeiket is elhibázták. A Mezőkövesd lassabb, körülményesebb volt, és Deczki Máté kapus jó teljesítménye is kellett ahhoz, egy kis szerencse mellett, hogy gól nélkül érjen véget az első 45 perc.

A második játékrész elején lendületesebb volt a hazai együttes, a 17 éves Vörös Barna szép góljával meg is szerezték a vezetést az 50. percben. A Kövesd ezután valamivel jobban játszott, mint a meccs első felében, de a Budafok ezt követően is többször ért fel ellenfele kapuja elé. A 72. percben Fekete Máté kiállítása miatt 10 főre fogyatkozott a vendég együttes, és bár ezután is küzdöttek a gólszerzésért, de nem jártak sikerrel, a legnagyobb helyzeteket is elhibázták.

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

13.00: Karcagi SC–Aqvital FC Csákvár

17.00: Vasas FC–Szentlőrinc

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló

17.00: Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd FC

17.00: Tiszakécskei LC–FC Ajka

Hétfő

20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)