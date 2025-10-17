Női röpi Extraliga: Balatonfüreden is nyert a Békéscsaba

Bár második mérkőzésüket is elvesztették a balatonfürediek, azért az érezhető, hogy ez nem az előző idényben szereplő SZBRA, amely mindössze egy találkozót tudott nyerni. Már a címvédő Vasas Óbuda ellen is helyenként megvillantotta oroszlánkörmeit, az ezüstérmes csabaiakat pedig kifejezetten szorongatta: a második és a harmadik szettben is húsz pont fölé jutott, s az elsőben is csak eggyel maradt el ettől, azonban így is túl sok hibát vétett és ez megpecsételte a sorsát.

A vendégek – ahogyan a nyitányon a Vasas fiókcsapata ellen is – ezúttal is alaposan megizzadtak a győzelemért, de végül mindhárom szettet megnyerve begyűjtötték a három pontot. Az azonban látszik, hogy Nagy Péteréknek még rengeteget kell dolgozniuk, ha jövőre is a bajnoki döntőbe akarnak jutni.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

SZENT BENEDEK RA–MBH-BÉKÉSCSABA 0:3 (–19, –22, –21)

Balatonfüred, 204 néző. V: Árpás, Halász E.

SZBRA: Faki 9, Hőbe 2, PEROTTO 13, Clarke 13, Szabó K. 6, BERKÓ 5. Csere: Fáth (liberó), Kacitadze. Edző: Tomás Varga

BRSE: Krivosijszka 8, Allard 2, ISANOVIC 21, Orosz 3, NÉMETH L. 8, VILELA 13. Csere: Kertész (liberó). Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 2:5, 4:6, 4:8, 8:9, 8:16, 10:16, 11:22, 16:22, 17:24. 2. játszma: 2:1, 3:5, 8:6, 10:11, 13:16, 17:17, 18:22, 21:22, 21:24. 3. játszma: 2:0, 5:2, 7:8, 8:10, 12:11, 13:17, 15:17, 15:20, 18:20, 19:24

MESTERMÉRLEG

Tomás Varga: – Sajnos vasárnap óta nem volt túl sok időnk rákészülni a csabaiakra, de a statisztikák is kimutatták, hogy az előző mérkőzéshez képest sok dologban fejlődtünk. Két-három dologra koncentráltunk rá és ezekben egyértelmű az előrelépés.

Nagy Péter: – Az első szett gyenge nyitásfogadásait jó kontratámadásokkal kompenzáltuk. Aztán a második szettől kisebb agresszivitással játszottunk és ez vezetett a szorosabb játszmákhoz.