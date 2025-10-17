Nemzeti Sportrádió

F1, Amerikai Nagydíj, szabadedzés

2025.10.17. 19:11
Egy szabad hétvége után folytatódik a 2025-ös Formula–1-es világbajnokság, a 19. állomás Austin, ahol a 46. Amerikai Nagydíjat rendezik meg. Az egyéni vb-összetettben folymatosan zárul az olló, és a sprinthétvége remek lehetőséget teremt arra, hogy Lando Norris és Max Verstappen közeledjen, vagy esetleg Oscar Piastri visszavágjon, és megerősítse az első helyét. Arról, hogy miként alakul az egyetlen szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek. Szóljanak hozzá, mondják el a véleményüket.

 

 

46. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 17., PÉNTEK
Szabadedzés19.30–20.30
Sprintidőmérő23.30–00.14
OKTÓBER 18., SZOMBAT
Sprintverseny19.00–19.30
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00

 

