F1, Amerikai Nagydíj, szabadedzés
Egy szabad hétvége után folytatódik a 2025-ös Formula–1-es világbajnokság, a 19. állomás Austin, ahol a 46. Amerikai Nagydíjat rendezik meg. Az egyéni vb-összetettben folymatosan zárul az olló, és a sprinthétvége remek lehetőséget teremt arra, hogy Lando Norris és Max Verstappen közeledjen, vagy esetleg Oscar Piastri visszavágjon, és megerősítse az első helyét. Arról, hogy miként alakul az egyetlen szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek. Szóljanak hozzá, mondják el a véleményüket.
|46. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 17., PÉNTEK
|Szabadedzés
|19.30–20.30
|Sprintidőmérő
|23.30–00.14
|OKTÓBER 18., SZOMBAT
|Sprintverseny
|19.00–19.30
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 19., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
Legfrissebb hírek
A Mercedes megerősítette a jövő évi versenyzőpárosát – hivatalos
F1
2025.10.15. 15:32
Ezek is érdekelhetik