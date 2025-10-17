Nemzeti Sportrádió

Koronglövő-vb: messze voltak a döntőtől a juniorkorú magyarok trapban

2025.10.17. 19:35
Gerebics Roland sportvezető és a három versenyző, Nyitrai Anna, Döbörhegyi Bence és Tömör-Tones Petra (Fotó: trapskeet.hu)
koronglövő-vb koronglövészet sportlövészet
A 32. helyen záró Nyitrai Anna volt a legjobb magyar trapban a görögországi Malakaszában zajló koronglövő-világbajnokságon.

A magyar szövetség pénteki tájékoztatása szerint a juniorkorú lövő 111 korongot ért el a felnőttverseny 73 fős mezőnyében; a harmadik és negyedik sorozata sikerült remekül, ezekben 23, illetve 24 korongot lőtt. A fináléhoz 118 korongra volt szükség, a mezőny másik magyar indulója, Tömör-Tones Petra 92 koronggal a 72. pozícióban végzett.

A férfiaknál a szintén juniorkorú Döbörhegyi Bence 114 koronggal a 75. helyen fejezte be a háromnapos alapversenyt, miután neki is a harmadik és negyedik sorozata sikerült kiválóan, 25, valamint 24 koronggal. A hatos döntőbe kerüléshez férfi trapban 122 korongra volt szükség a 133 fős mezőnyben.

 

