Koronglövő-vb: messze voltak a döntőtől a juniorkorú magyarok trapban

A magyar szövetség pénteki tájékoztatása szerint a juniorkorú lövő 111 korongot ért el a felnőttverseny 73 fős mezőnyében; a harmadik és negyedik sorozata sikerült remekül, ezekben 23, illetve 24 korongot lőtt. A fináléhoz 118 korongra volt szükség, a mezőny másik magyar indulója, Tömör-Tones Petra 92 koronggal a 72. pozícióban végzett.

A férfiaknál a szintén juniorkorú Döbörhegyi Bence 114 koronggal a 75. helyen fejezte be a háromnapos alapversenyt, miután neki is a harmadik és negyedik sorozata sikerült kiválóan, 25, valamint 24 koronggal. A hatos döntőbe kerüléshez férfi trapban 122 korongra volt szükség a 133 fős mezőnyben.