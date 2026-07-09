Női kosárlabda NB I: kubai centerrel erősített a Szekszárd

A TARR KSC Szekszárd hivatalos honlapján közölte, hogy a lezárta az idei átigazolási időszakot, utolsóként a kubai válogatott center, Nahomis Vargas-Hardy érkezését jelentették a Tolna megyei egyesület. Vargas-Hardy a portugál bajnokság egyik legjobb magasembereként 13 pontot és 9 lepattanót átlagolt az idei döntős Quinta dos Lombos csapatában, ahol az elmúlt években bajnokságot és kupát is nyert. A 188 centis játékos emellett rendszeresen dupla duplát ért el járul hozzá a karibi ország nemzetközi mérkőzésein.

„Nagyon örülök, hogy csatlakozhatok a szekszárdi családhoz. Remélem, ebben a szezonban messzire jutunk, és mindent megteszek, hogy teljes elhivatottsággal és büszkén képviseljem a KSC-t” – jelentette ki Vargas-Hardy.

A Szekszárd korábban a válogatott Rátkai Eszter és Tóth Orsolya érkezését jelentette be.