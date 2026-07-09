Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda NB I: kubai centerrel erősített a Szekszárd

2026.07.09. 09:55
null
Fotó: kscszekszard.hu
Címkék
TARR KSC Szekszárd Nahomis Vargas-Hardy női kosárlabda NB I
A kubai Nahomis Vargas-Hardyval erősítette meg keretét a női kosárlabda NB I-ben hetedik helyen végzett TARR KSC Szekszárd.

A TARR KSC Szekszárd hivatalos honlapján közölte, hogy a lezárta az idei átigazolási időszakot, utolsóként a kubai válogatott center, Nahomis Vargas-Hardy érkezését jelentették a Tolna megyei egyesület. Vargas-Hardy a portugál bajnokság egyik legjobb magasembereként 13 pontot és 9 lepattanót átlagolt az idei döntős Quinta dos Lombos csapatában, ahol az elmúlt években bajnokságot és kupát is nyert. A 188 centis játékos emellett rendszeresen dupla duplát ért el járul hozzá a karibi ország nemzetközi mérkőzésein.

„Nagyon örülök, hogy csatlakozhatok a szekszárdi családhoz. Remélem, ebben a szezonban messzire jutunk, és mindent megteszek, hogy teljes elhivatottsággal és büszkén képviseljem a KSC-t” – jelentette ki Vargas-Hardy.

A Szekszárd korábban a válogatott Rátkai Eszter és Tóth Orsolya érkezését jelentette be.

 

TARR KSC Szekszárd Nahomis Vargas-Hardy női kosárlabda NB I
Legfrissebb hírek

Női kosárlabda NB I: Dubei Debóra a Csatához igazolt

Kosárlabda
2026.07.02. 10:10

Női kosárlabda NB I: ETO Basket néven folytatja a győri csapat

Kosárlabda
2026.07.01. 15:53

Még nem tudni, hány csapattal rajtol a női kosárlabda NB I következő idénye

Kosárlabda
2026.06.30. 12:30

Női kosár NB I: nigériai válogatott játékossal erősített a DVTK

Kosárlabda
2026.06.24. 13:47

A következő szezonban is Djokics Zseljko irányítja a bajnok Pécs női kosárabdacsapatát

Kosárlabda
2026.06.10. 16:31

Női kosárlabda NB I: vérátömlesztés az ezüstérmesnél

Kosárlabda
2026.06.04. 20:32

Női kosárlabda NB I: Laczka Miklós a TFSE új vezetőedzője

Kosárlabda
2026.05.29. 15:34

Boros Júlia a DVTK kosárlabdacsapatának első új igazolása

Kosárlabda
2026.05.22. 14:33
Ezek is érdekelhetik