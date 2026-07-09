Hivatalos: Loic Nego a ciprusi bajnoknál folytatja

A hírt a klub honlapja jelentette be: Loic Nego a bajnok Omonia Nicosiánál folytatja. Új csapatánál pedig újra együtt dolgozhat a Videoton korábbi edzőjével, Henning Berggel.

A 35 éves védőnek jövő nyárig szólt érvényes szerződése a Le Havre-ral. Nego három éve igazolt a franciákhoz, ahol 94 mérkőzésen lépett pályára, s gólt ugyan nem szerzett, de kiosztott hat gólpasszt.

A ciprusi bajnokságot megnyerő Ominia indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a második körben száll be a sorozatba, s a kazah Kajrat és a montenegrói Szutjeszka párharcának győztesével találkozik.