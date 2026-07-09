Szilágyi Zoltán: Soha rosszabb évet!

– Melyik szó vagy jelző ugrik be elsőre önnek az előző idény kapcsán?

– Egyértelműen sikeres idény volt, minden összejött, amit elterveztünk és reális célként kitűztünk magunk elé – válaszolta a bajnoki bronzérmes, Magyar Kupa-ezüstérmes, Bajnokok Ligája-szereplő Debrecen női kézilabdacsapatának edzője, Szilágyi Zoltán. – Sőt, még túl is szárnyaltuk, hiszen kis szerencsével a Magyar Kupában ezüstérmesek lettünk. Ennek nagyon örülök és büszke vagyok, látszik, hogy jó az út, amelyen elindultunk. Két évvel ezelőtt új csapatot kezdtünk építeni, és az elején még voltak nehézségeink, az olimpiáról estek be az új játékosaink, nem volt rossz idényünk, de akkor még nem tudtuk elérni a céljainkat, ami pluszmotivációt és erőt adott a legutóbbi kiírásra, hogy bizonyítsuk, ennél jobbak vagyunk. Ez sikerült, soha rosszabb évet.

– Összességében tehát kiegyensúlyozottabb évük volt?

– Igen, eredményes és jó idény volt, kiegyensúlyozottabb lett a játékunk. Nem sokat változott a keretünk, egyre jobban összeérett a csapat, ez nagyon fontos, és sokat segített a BL-szereplés is. Olyan szintű mérkőzéseket vívtunk, amelyekkel magasabb hőfokra kerülhetett a teljesítményünk, csapatszinten és egyénileg is szépen fejlődtünk.

– Ez a fejlődés nem törik meg azzal, hogy a klubvezetőség anyagi és szakmai okok miatt úgy döntött, a következő kiírásban a BL helyett az Európa-ligában indulnak?

– Bízom benne, hogy nem. Nyilván mindenki, így mi is jobban örülnénk, ha a BL-ben indulhatnánk, de figyelembe kellett venni a körülményeket, és a józan ész most azt diktálta, hogy az El-be nevezzünk. Az ember addig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér, tartja a mondás és ez ránk is vonatkozik. A legfontosabb, hogy stabilak maradjunk, a klubszerkezetet is tekintve. A magyar bajnokságban ugyanaz lesz a célunk, az Európa-ligában pedig minél jobban szeretnénk szerepelni. Az El-ben az elmúlt években nem volt szerencsénk, de bízom benne, hogy fel tudjuk használni az utóbbi idények BL-tapasztalatait is, aztán majd kiderül. Remélem, még stabilabbá válik a csapat, hiszen ez lesz a harmadik évünk együtt, megvan a tapasztalat és az összeszokottság, így szép eredményeket érhetünk el. Nem kérdés, hogy szeretnénk továbbjutni a csoportkörből, utána pedig az a következő cél, hogy jussunk be a négyes döntőbe. Ezt így kell összerakni, de nem érdemes felesleges nyomás alá helyezni a csapatot. Tudjuk jól, a keret erőssége megvan ahhoz, hogy jelentős eredményeket érjünk el, de lépésről lépésre kell haladnunk.

– Túl sok változás most sem történt a játékosállományban: a visszavonuló Hornyák Dóra mellett távozott Grosch Vivien és a francia Océane Sercien-Ugolin, érkezett a lengyel Monika Kobylinska és négy akadémista, Ratalics Luca, Baranyi Dorottya, Majoros Gréta és Keller Petra is tagja lesz a felnőttkeretnek. Az összeszokottság lesz a legerősebb fegyverük a továbbiakban is?

– Igen. Bízom benne, hogy Monika Kobylinska hamar felveszi a megfelelő ritmust és remélem, hogy a fiatalok az előző évekhez hasonlóan most is nagyot lépnek előre, megkapják a lehetőséget. A csapat ugyanaz marad, és várjuk vissza a sérültjeinket. Jovovics Jovana október környékén lesz újra bevethető állapotban, Szabó Nina pedig sajnos csak jövő tavasszal. Ez mindenképpen nehézség, és Hornyák Dóra is hiányozni fog, de ezzel is meg kell birkóznunk. Remélem, át tudunk lendülni ezeken és ahogy egyre komplettebbek leszünk, egyre jobb eredményeket is érünk el.

– Mikor kezdődik a nyári alapozás?

– Hétfőn kezdődik a felkészülésünk, héthetes alapozás lesz. A romániai Valceában részt veszünk egy tornán, és augusztus végén mi is rendezünk egyet a Győr, a horvát Koprivnica és a szerb Crvena zvezda részvételével.