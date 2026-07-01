Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda NB I: ETO Basket néven folytatja a győri csapat

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.01. 15:53
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A sikeresebb 2025-ös tavasz után az előző idényben küszködött a győri csapat (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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ETO Basket női kosárlabda NB I Győr kosárlabda
ETO Basket néven kezdi meg a 2026–2027-es idényt a női kosárlabda NB I-ben legutóbb a 11. helyen végzett győri klub.

A szerdai tájékoztatás szerint a csapat – amely eddig UNI Győr néven indult – nehéz szezonon van túl, ahol nagy küzdelemben elérte elsődleges célját, és bennmaradt az élvonalban.

„Most újabb mérföldkőhöz értünk, megváltozik csapatunk neve: a 2026–2027-es idénytől kezdődően ETO Basket néven szerepel együttesünk. Győrben aligha kell megindokolni, mit jelent az ETO név. A szurkolók szemében ez a klub több mint 120 éve a városi identitás része, szerepeljen bármelyik osztályban ETO néven egy csapat, az mindig is a sport tradícióját erősítette” – olvasható az állásfoglalásban, amely hozzátette, az új klubnévhez új címer is társul.

A győriek hamarosan bejelentik, hogy hol játssza hazai mérkőzéseit az első csapat, továbbá azt is, hogy mely játékosok alkotják a következő szezonban az NB I-es együttes keretét.

 

ETO Basket női kosárlabda NB I Győr kosárlabda
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