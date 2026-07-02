Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda NB I: Dubei Debóra a Csatához igazolt

2026.07.02. 10:10
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Dubei Debóra (Fotó: Dömötör Csaba)
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Csata TKK kosárlabda átigazolás női kosárlabda NB I Dubei Debóra
Győrből a Csata TKK-hoz igazolt Dubei Debóra, a női kosárlabda-válogatott korábbi csapatkapitánya.

Az NB I-ben legutóbb hatodik budapesti klub a honlapján jelentette be a 29 éves játékos érkezését.

„Miskolcon nevelkedett, majd a Sopron Basket együttesében számos hazai és nemzetközi sikert ért el, később pedig a Győr csapatkapitányaként is bizonyította vezetői képességeit és kiemelkedő játékintelligenciáját. Sokoldalú játéka, kiváló dobókészsége, rutinja és győztes mentalitása hatalmas erősítést jelent csapatunk számára. Nagy büszkeség, hogy egy ilyen eredményes, hazai és nemzetközi szinten is bizonyított játékos a Csata TKK-t választotta” – olvasható a Csata oldalán.

Dubei májusban elköszönt a válogatottól, amely a 2023-as Eb-negyeddöntőt az ő kosarával nyerte meg Ljubljanában, és végül a negyedik helyen végzett. A bedobó márciusban az isztambuli vb-selejtezőtornán meghatározó szerepet játszott abban, hogy a magyarok 28 év után ismét kijutottak a világbajnokságra.

Csata TKK kosárlabda átigazolás női kosárlabda NB I Dubei Debóra
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