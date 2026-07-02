Női kosárlabda NB I: Dubei Debóra a Csatához igazolt

Az NB I-ben legutóbb hatodik budapesti klub a honlapján jelentette be a 29 éves játékos érkezését.

„Miskolcon nevelkedett, majd a Sopron Basket együttesében számos hazai és nemzetközi sikert ért el, később pedig a Győr csapatkapitányaként is bizonyította vezetői képességeit és kiemelkedő játékintelligenciáját. Sokoldalú játéka, kiváló dobókészsége, rutinja és győztes mentalitása hatalmas erősítést jelent csapatunk számára. Nagy büszkeség, hogy egy ilyen eredményes, hazai és nemzetközi szinten is bizonyított játékos a Csata TKK-t választotta” – olvasható a Csata oldalán.

Dubei májusban elköszönt a válogatottól, amely a 2023-as Eb-negyeddöntőt az ő kosarával nyerte meg Ljubljanában, és végül a negyedik helyen végzett. A bedobó márciusban az isztambuli vb-selejtezőtornán meghatározó szerepet játszott abban, hogy a magyarok 28 év után ismét kijutottak a világbajnokságra.