NB I: fiatal brazil szélsővel erősített a ZTE – hivatalos

A ZTE FC honlapján olvasható ismertetőből kiderült, hogy Arthur Henrique Marques Machado 2007-es születésű, jobblábas támadó, aki a bal szélen a legveszélyesebb, de a támadósor bármely pontján megállja a helyét. A mindössze 19 éves szélső a brazil élvonalban szereplő Fluminense FC akadémiáján nevelkedett, és egészen az U20-as csapatig jutott a ranglétrán.

Mint írták, több regionális és országos bajnokságban, valamint kupasorozatban is szerepelt korosztályos csapataival, ahol rendre jó teljesítményt nyújtott. Regionális szinten 2022-ben U15-ös bajnoki címet szerzett, 2025-ben pedig az U20-as tornán végzett az élen. Országos szinten 2024-ben a Fluminense U17-es csapatával bajnoki címet nyert, valamint a nemzeti korosztályos kupát is elhódította.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a fiatal játékos a múlt héten csatlakozott a csapathoz és az FC Ajka elleni felkészülési mérkőzésen már pályára is lépett a zalai klub színeiben.