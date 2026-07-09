NB I: fiatal brazil szélsővel erősített a ZTE – hivatalos
A ZTE FC honlapján olvasható ismertetőből kiderült, hogy Arthur Henrique Marques Machado 2007-es születésű, jobblábas támadó, aki a bal szélen a legveszélyesebb, de a támadósor bármely pontján megállja a helyét. A mindössze 19 éves szélső a brazil élvonalban szereplő Fluminense FC akadémiáján nevelkedett, és egészen az U20-as csapatig jutott a ranglétrán.
Mint írták, több regionális és országos bajnokságban, valamint kupasorozatban is szerepelt korosztályos csapataival, ahol rendre jó teljesítményt nyújtott. Regionális szinten 2022-ben U15-ös bajnoki címet szerzett, 2025-ben pedig az U20-as tornán végzett az élen. Országos szinten 2024-ben a Fluminense U17-es csapatával bajnoki címet nyert, valamint a nemzeti korosztályos kupát is elhódította.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy a fiatal játékos a múlt héten csatlakozott a csapathoz és az FC Ajka elleni felkészülési mérkőzésen már pályára is lépett a zalai klub színeiben.
A zalai klub tájékoztatása szerint Henrique 11 éves kora óta a Fluminense játékosa. Klubja tavaly júliusban 2028-ig hosszabbított a fiatal szélsővel, aki most kivásárlási opcióval, egyéves kölcsönszerződéssel érkezik a ZTE-hez.
„Már az érkezésem pillanatától kezdve lenyűgözött a klub hangulata – idézte a klubhonlap a fiatal labdarúgót. – Hihetetlenül boldog és motivált vagyok. Már az első pillanattól kezdve éreztem, hogy milyen különleges a klub légköre, őszintén mondhatom, olyan, mintha egy nagy család része lennék. A srácok nagyon jól fogadtak, már most otthon érzem magam, ami egy új játékos számára óriási jelentőséggel bír. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon összetartó klub, amely mögött komoly szervezettség és világos elképzelés áll.”
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Arthur Henrique (Arthur Henrique Marques Machado, brazil, Fluminense U20 – kölcsönben), Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)
Kiszemeltek:
Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Andé Ferreira (portugál, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gundel-Takács Bence (Viktoria Plzen – Csehország), Szendrei Norbert