Még nem tudni, hány csapattal rajtol a női kosárlabda NB I következő idénye

NŐK

NB I. Az alapszakasz szeptember utolsó hétvégéjén rajtol, március 20-án zárul, a rájátszás április 4-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 5. lesz, a címvédő az NKA Universitas Pécs. Azt egyelőre nem tudni, hány csapatos lesz a bajnokság: a 12 csapatos élvonalból áprilisban a BKG-Prima Szigetszentmiklós esett ki utolsó helyezettként. Az amatőr ligából a Soproni Darazsak szerzett jogosultságot az NB I-es szereplésre, ezt azonban az elsősorban utánpótlás-neveléssel foglalkozó klub nem vállalta. Így jelenleg még nem lehet tudni, hogy másik egyesület kerül-e fel, vagy 11 csapatos lesz a bajnokság fordulónként egy szabadnapos együttessel, esetleg az MKOSZ tízklubosra csökkenti a mezőnyt.

KUPA. A Killik László női Magyar Kupa negyeddöntőjének mérkőzéseit január 16-án játsszák le, a négyes döntőt pedig – az előző idénnyel ellentétben – nem áprilisban, hanem március 27–28-án rendezik meg. A címvédő a Sopron Basket.

FÉRFIAK

NB I. Szeptember 26-án rajtol a bajnokság, amelynek alapszakasza április 3-án zárul. Április 7-én és 10-én kerül sor az NBA-mintára bevezetett playinre, amelyet követően véglegessé válik a rájátszás mezőnye. A playoff április 17-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 15. lesz. Az eddigi hattal szemben csak négy csapat küzd majd a kiesés elkerüléséért az alsóházban (playout). A címvédő a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, a kieső Zalakerámia ZTE KK-t a Phoenix-MT Fót váltja.

KUPA. A Zsíros Tibor férfi Magyar Kupa negyeddöntőjére január 16-án kerül sor, a négyes döntőt pedig február 20–21-én vívják majd. A címvédő az NHSZ-Szolnoki Olajbányász.

(MTI)