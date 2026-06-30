Nemzeti Sportrádió

Még nem tudni, hány csapattal rajtol a női kosárlabda NB I következő idénye

K. Zs.K. Zs.
2026.06.30. 12:30
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A női NB I legutóbbi idényében aranyérmes pécsiek (Fotó: Czinege Melinda)
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férfi kosárlabda NB I MKOSZ női kosárlabda NB I
Szeptember utolsó hétvégéjén rajtol a férfi és a női kosárlabda NB I 2026–2027-es idénye – derült ki a szövetség tájékoztatásából.

NŐK

NB I. Az alapszakasz szeptember utolsó hétvégéjén rajtol, március 20-án zárul, a rájátszás április 4-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 5. lesz, a címvédő az NKA Universitas Pécs. Azt egyelőre nem tudni, hány csapatos lesz a bajnokság: a 12 csapatos élvonalból áprilisban a BKG-Prima Szigetszentmiklós esett ki utolsó helyezettként. Az amatőr ligából a Soproni Darazsak szerzett jogosultságot az NB I-es szereplésre, ezt azonban az elsősorban utánpótlás-neveléssel foglalkozó klub nem vállalta. Így jelenleg még nem lehet tudni, hogy másik egyesület kerül-e fel, vagy 11 csapatos lesz a bajnokság fordulónként egy szabadnapos együttessel, esetleg az MKOSZ tízklubosra csökkenti a mezőnyt.

KUPA. A Killik László női Magyar Kupa negyeddöntőjének mérkőzéseit január 16-án játsszák le, a négyes döntőt pedig – az előző idénnyel ellentétben – nem áprilisban, hanem március 27–28-án rendezik meg. A címvédő a Sopron Basket.

FÉRFIAK

NB I. Szeptember 26-án rajtol a bajnokság, amelynek alapszakasza április 3-án zárul. Április 7-én és 10-én kerül sor az NBA-mintára bevezetett playinre, amelyet követően véglegessé válik a rájátszás mezőnye. A playoff április 17-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 15. lesz. Az eddigi hattal szemben csak négy csapat küzd majd a kiesés elkerüléséért az alsóházban (playout). A címvédő a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, a kieső Zalakerámia ZTE KK-t a Phoenix-MT Fót váltja. 

KUPA. A Zsíros Tibor férfi Magyar Kupa negyeddöntőjére január 16-án kerül sor, a négyes döntőt pedig február 20–21-én vívják majd. A címvédő az NHSZ-Szolnoki Olajbányász.

(MTI)

 

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