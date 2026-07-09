NHL: vállműtét miatt novemberben játszhat újra Connor Bedard

Vállműtétje miatt kihagyja az amerikai profi jégkorongliga (NHL) 2026/27-es küzdelmeinek első másfél hónapját a Chicago Blackhawks húszéves centere, Connor Bedard, akit leghamarabb novemberben láthatnak újra a jégen a sportág szerelmesei.
Vállműtéten esett át, így leghamarabb novemberben játszhat újra Connor Bedard, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Chicago Blackhawks sztárja. A kiválóság, aki jövő pénteken lesz 21 éves, közel másfél hónapot hagy majd ki a szeptember végén rajtoló 2026/27-es idényből.
A 2023-as játékosbörze első helyén elkelt, 2024-ben az év újoncának választott Bedard az eddigi 219 NHL-mérkőzésén 203 pontot (75 gól, 128 gólpassz) gyűjtött. Az előző szezonban egyéni legjobbjának számító 30 góllal, 45 assziszttal és 75 ponttal zárt.
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