Nemzeti Sportrádió

Visszavonult minden idők legsikeresebb brit paralimpikonja

2026.07.09. 10:18
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Sarah Storey (Fotó: Getty Images)
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paraúszás paralimpia parakerékpár Sarah Storey
Negyvennyolc esztendősen búcsúzott a versenysporttól Sarah Storey, aki kilenc paralimpián úszóként öt, kerékpárosként tizennégy aranyérmet szerzett.

Bejelentette visszavonulását Sarah Storey, a britek 19-szeres paralimpiai bajnok úszója és kerékpárosa. A manchesteri születésű 48 éves sportoló közölte, megtisztelő számára, hogy 35 éven keresztül versenyezhetett nemzetközi szinten.

Storey úszóként kezdte paralimpiai pályafutását, öt aranyérmet nyert, majd további 14-et kerékpározásban, s összesen kilenc paralimpián vett részt, amelyeken harminc érmet szerzett, ezzel ő a legsikeresebb brit paralimpikon. Visszavonulását nem a korából adódó fizikai állapotával indokolta, hanem azzal, hogy szerepet vállalna a parasport előmozdításában.

 

paraúszás paralimpia parakerékpár Sarah Storey
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