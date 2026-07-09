Visszavonult minden idők legsikeresebb brit paralimpikonja

Negyvennyolc esztendősen búcsúzott a versenysporttól Sarah Storey, aki kilenc paralimpián úszóként öt, kerékpárosként tizennégy aranyérmet szerzett.
Bejelentette visszavonulását Sarah Storey, a britek 19-szeres paralimpiai bajnok úszója és kerékpárosa. A manchesteri születésű 48 éves sportoló közölte, megtisztelő számára, hogy 35 éven keresztül versenyezhetett nemzetközi szinten.
Storey úszóként kezdte paralimpiai pályafutását, öt aranyérmet nyert, majd további 14-et kerékpározásban, s összesen kilenc paralimpián vett részt, amelyeken harminc érmet szerzett, ezzel ő a legsikeresebb brit paralimpikon. Visszavonulását nem a korából adódó fizikai állapotával indokolta, hanem azzal, hogy szerepet vállalna a parasport előmozdításában.
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