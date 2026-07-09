Olimpia 2036: India megerősítette pályázatát

Narendra Modi miniszterelnök – az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint – hangsúlyozta: a nemzet „teljes erejével” készül a rendezésre. A csaknem másfél milliárd lakosú ázsiai nagyhatalom bízik benne, hogy megfelel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megújult kiválasztási folyamatának, és a múlt hónapban bejelentett irányelvek alapján halad tovább az előkészületekkel.

A NOB – a korábban alkalmazotthoz részben hasonló kiválasztási folyamat végén – 2029 közepén dönt a 2036-os nyári olimpia helyszínéről. A győzteshez három lépcsőben jutnak el. Az első körben a nyilvánosság elől elzárva zajlik az egyeztetés a potenciális érdeklődőkkel, aztán 2027 márciusától célzott párbeszéd kezdődik az addigra kiválasztott pályázókkal, akiket – többek között helyszíni szemle alapján – a NOB illetékes testülete minden szempontot figyelembe véve értékel. A középső szakaszban a NOB 2028 végén egy vagy több előnyben részesített lehetséges rendezőt választ ki, a versenyben maradt pályázóknak pedig garanciákat kell nyújtaniuk, illetve finomíthatják elképzeléseiket. A végső szavazásra – a bizottság teljes körű jelentése alapján – a NOB 2029 közepén esedékes ülésén kerül sor, azaz ismét komoly szerephez jut a tagság, illetve versenyben dől, melyik város lehet a rendező.

India több városban bonyolítaná le az olimpiát. A központ Ahmadábád lenne, de a cél az, hogy országos „mozgalommá” váljon az olimpia. Az ahmadábádi létesítmények fejlesztése az olimpiai tervtől függetlenül zajlik, emellett Mumbai adna otthont az ország legnépszerűbb sportágának, a krikettnek, Púnéban lenne a kajak-kenu, Bhopálban az evezés, Bhubanésvarban a gyeplabda. Ahmadábád a többi között az atlétika, a kosárlabda, a röplabda, a lövészet, a tenisz, valamint a vizes sportágak és a városi sportágak versenyeit rendezné. A térség ad otthont a 2030-as Nemzetközösségi Játékoknak, de addigra már kiderül, ki lesz a 2036-os olimpiai házigazda.

A tíz év múlva sorra kerülő játékok iránt – mások mellett – Magyarország, Katar, Szaúd-Arábia, Törökország és Németország is érdeklődik. A legutóbbi nyári olimpiának 2024-ben Párizs adott otthont, a 2028-ast Los Angelesben, a 2032-est Brisbane-ben rendezik.