Várkonyi Bence: Már most érzem, hogy jó döntés volt a Qarabaghoz szerződnöm

– Különleges videón jelentette be a Qarabag az érkezését: kávézás közben hurcolták el kihallgatásra, amelynek végén megkapta a szerződési ajánlatát.

– Kreatív ötlet, remekül éreztem magam a forgatáson. Már ott is kedves volt velem mindenki, igaz, hat-hét kávét megittam, mire felvettük az első jelenetet – mondta lapunknak Várkonyi Bence, a 24 éves hátvéd, aki a múlt héten a ZTE FC-ből igazolt az azeri bajnokság ezüstérmeséhez, az Európa-liga-selejtezőben szereplő Qarabaghoz.

– A következő videó már az orvosi vizsgálatokon készült.

– Négy-öt órán keresztül zajlott, szó szerint tetőtől talpig mindent megnéztek. A klub egyik ultramodern partnerkórházában voltunk.

– Milyenek az első benyomásai Bakuról?

– Korábban is csupa jót hallottam a városról, és tényleg szuper, nagyon szép, az emberek pedig kedvesek. Nekem csak a futballra kell összpontosítanom, és a klubnál rendkívül segítőkészek, ha kérdésem van, bárkire számíthatok. Már a fogadtatásom is nagyszerűen alakult, a társak és a szakmai stáb tagjai is barátsággal köszöntöttek. Elmondták, mi mindenre figyeljek, nyilván vannak kulturális és politikai különbségek, de engem nem ez érdekel, hanem a futball. Már a lakásom is megvan, ebben is segített az egyesület.

– Két másik ajánlata is volt: mi döntött a Qarabag mellett?

– A csapat minden évben a bajnoki címért harcol és az elmúlt tizenkét idényben rendre ott volt valamelyik nemzetközi kupa főtábláján. Az előző évadban a Bajnokok Ligája alapszakaszába került, ott olyan csapatokkal játszott, mint a Chelsea, a Liverpool, a Newcastle vagy a Napoli. Ez azért kecsegtetően hangzik a jövőre nézve.

– Mit tudott az azeri együttesről?

– Az utóbbi években az Európa-liga- és a Bajnokok Ligája-közvetítések alkalmával láthattam a Qarabag mérkőzéseit, jól emlékszem az egy évvel ezelőtti, Ferencváros elleni BL-rájátszásra. Azt tudtam, hogy a klub folyamatosan fejlődik, s ragyogó körülmények között készülhetnek a játékosok – ezt hamar tapasztaltam. Szóval, bár volt még két ajánlatom, már most érzem, nagyszerű döntést hoztam. Velem együtt a ZTE-nek is kiváló idénye volt, bíztam benne, hogy lesz lehetőségem külföldre szerződni. Először futballozhatok légiósként, nyilván most nem néhány száz, hanem több ezer kilométerre vagyok az otthontól, de nincs bennem félelem. Zalaegerszegen is egyedül éltem, nem okozott gondot az Azerbajdzsánba költözés. Különben is nyitott vagyok az újdonságokra, szeretem felfedezni a világot.

– Milyenek a társak?

– Egy-két játékost névről ismertem, nem sokkal utánam ráadásul megérkezett Cebrail Makreckis a Ferencvárostól. Sokat kérdezgettek Magyarországról, rólam, a ZTE-ről, családról és sok minden másról. Természetesen Cebraillal több időt töltök, mind a ketten újak vagyunk. Szóba került a májusi Mol Magyar Kupa-döntő, s egyetértettünk abban, hogy nagyon rossz meccsen győztek le minket.

– Qurban Qurbanov vezetőedző hogyan fogadta?

– Kedvesen. Elmondta, sokat vár tőlem, s bízik benne, hogy tudjuk egymást kölcsönösen segíteni, a védekezésben és támadásépítésben lesz fontos szerepem. Egyébként jelezték, hogy a bajnoki cím visszaszerzése kiemelten fontos, mondhatni, csak ez számít.

– Fejlődött Zalaegerszegen, úgy tűnik, jó döntés volt annak idején az MTK-ból oda szerződnie.

– Rengeteget köszönhetek az új vezetőknek, bíztak bennem, és azt hajtogatták, több van bennem. De meg kell említenem Sallói Istvánt és Márton Gábort is, előbbi sportigazgatóként vitt Zalaegerszegre, utóbbi vezetőedzőként dolgozott ott, s beépített a csapatba. Tény, az elmúlt egy évben sokat fejlődtem, én is és a klub is szintet lépett. Látjuk, hogy a jelenlegi zalai vezérkar célja a fiatal labdarúgók felépítése, majd jelentős összegért külföldre értékesítése. Hálás vagyok nekik, jó szívvel gondolok vissza a ZTE-re, a szurkolókra és a társaimra.

– Andrés Jornet, a ZTE sportért felelős elnöke azt mondta lapunknak, hogy ez a szerződés alapot adhat a válogatottsághoz.

– Nem titok, a céljaim között szerepel a válogatottság, de ez nem csupán rajtam múlik. Én mindent megteszek, most az a legfontosabb, hogy beilleszkedjek, minél többet játsszak és jó teljesítményt nyújtsak a Qarabagban. Ha ez a jövőben válogatott meghívót ér, elmondhatatlanul boldog leszek.