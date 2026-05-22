Nemzeti Sportrádió

Boros Júlia a DVTK kosárlabdacsapatának első új igazolása

K. Zs.K. Zs.
2026.05.22. 14:33
null
Boros Júlia (Fotó: dvtk.eu)
Címkék
DVTK HUNTHERM Boros Júlia női kosárlabda NB I
Hét távozó bejelentése után a női kosárlabda NB I-ben legutóbb ezüstérmes DVTK HUNTHERM pénteken tudatta, hogy szerződtette az előző idényben Olaszországban játszó Boros Júliát.

A miskolci egyesület honlapján emlékeztetett rá, hogy a 2002-ben született, 179 centiméter magas bedobó a magyar női kosárlabdázás egyik nagy ígérete, aki a Csata DSE-ben nevelkedett, és már 2019-ben bemutatkozott az NB I-ben, majd 2020-tól az ELTE BEAC, 2022-től pedig az Atomerőmű KSC Szekszárd játékosa lett. Boros az előző nyáron igazolt az olasz első osztályban szereplő Dinamo Sassarihoz, amelyben 23 bajnoki mérkőzésen 18.2 percet töltött átlagosan a pályán, és meccsenként 6.3 pontot, 2 lepattanót és 1.3 gólpasszt produkált.

„A legfontosabb célom, hogy minél hamarabb beilleszkedjek a csapatba, és a lehető legtöbbet tudjam hozzátenni a közös sikerekhez. Szeretnék tovább fejlődni játékosként, és bízom benne, hogy egy sikeres szezont tudunk majd együtt teljesíteni” – idézi a honlap Boros Júliát, aki jelenleg a magyar 3×3-as válogatott edzőtáborában készül.

A DVTK korábban bejelentette, hogy az idény végén visszavonult a montenegrói Milica Jovanovics és a litván Monika Grigalauskyte, illetve elköszönt az együttestől a honosított Kathryn Westbeld és a spanyol Paula Ginzo, Takács Boglárka és Miklós Melinda, illetve csütörtökön a karrierjét külföldön folytató Lelik Réka.

(MTI)

 

DVTK HUNTHERM Boros Júlia női kosárlabda NB I
Legfrissebb hírek

Az év női kosárlabdázója is távozik Diósgyőrből

Kosárlabda
Tegnap, 13:59

Alapemberek is távoznak a női kosárlabda-bajnokságban ezüstérmes DVTK-tól

Kosárlabda
2026.05.20. 15:01

Női kosárlabda NB I: további két légiós távozik az ezüstérmes DVTK-tól

Kosárlabda
2026.05.19. 16:27

Női kosárlabda NB I: Rátkai Eszter távozott a bajnok Pécstől, folytatás Szekszárdon

Kosárlabda
2026.05.14. 11:45

Theodoreán Alexandra: Az emberi kapcsolatok fontosabbak az eredményeknél

Kosárlabda
2026.05.13. 08:43

Női kosárlabda NB I: két légiós távozik az ezüstérmes DVTK-tól

Kosárlabda
2026.05.12. 17:17

Idegenbeli győzelmével a BEAC végzett az ötödik helyen a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.05.09. 18:57

„Ennyire futotta az erőmből” – Rátgéber László segélykiáltása

Kosárlabda
2026.05.07. 15:36
Ezek is érdekelhetik