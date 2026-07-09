Zidane fejel... hát, nem gól. Inkább Materazzi – vb-időutazás videókkal

1950: BRAZÍLIA A LEGFÖLÉNYESEBB VB-GYŐZELMÉT ARATJA

A 2014-es világbajnokság óta a 7–1-es eredmény keserves emlékeket ébreszt a brazilokban, pedig akad a vb-történelemben egy másik, sokkal örömtelibb 7:1-ük is, igaz, olyan régen, hogy a hivatalos jegyzőkönyvben még kettőspontot kellett írni a számok közé…

Az 1950-es brazíliai volt az egyetlen világbajnokság, amelynek legjobb négy csapata nem egyenes kieséses rendszerben, hanem körmérkőzés során döntött a helyezésekről. E „szuper kvartett" július 9-én, egy héttel a csoportmeccsek befejeződése után lendült mozgásba, mondhatni, pontosan úgy, ahogyan a házigazdák megálmodták.

Újabb brazil siker – valójában sétagalopp volt

A selecao valósággal lesöpörte a pályáról a két évvel korábbi – igaz, a legtöbb poszton más játékosokkal felálló – olimpiai bajnokot, Svédországot. Ademir az 58. percben már a negyedik gólját szerezte, mellette Chico kétszer, Maneca egyszer köszönt be a skandinávoknak, akiknek erejéből Sune Andersson büntetője révén csak egy becsületgólra futotta (7:1). VIDEÓ ITT!

Brazília sem korábban, sem azóta nem aratott ilyen fölényes győzelmet világbajnokságon. Ki hitte volna akkoriban, hogy szinte napra pontosan 64 évvel később, a második brazíliai világbajnokságon is lesz egy 7–1, egy a brazilok számára sokkal fájdalmasabb és megrázóbb „közte hatos”?

S miközben a házigazdák taroltak, két legnagyobb riválisuk nem bírt egymással. Az uruguayi Alcides Ghiggia az első félidő derekán megszakította a spanyol védelem 282 perce tartó gólmentes sorozatát, azonban Estanislao Basora nyolc perc leforgása alatt duplázott, így a szünetben már az európai csapat állt jobban. Obdulio Varela hajrábeli gólja révén Uruguay végül megúszta a vereséget, de öt mérkőzésen ápolt szép sorozata megszakadt: vb-n először vonult le úgy a pályáról, hogy nem győzött. VIDEÓ ITT!

Egy kör után tehát Brazília pontelőnnyel vezetett.

NÉGYES DÖNTŐ Rio de Janeiro Brazília–Svédország 7:1 Sao Paulo Uruguay–Spanyolország 2:2 VB 1950, BRAZÍLIA – JÚLIUS 9.

A Marca szerint ezen a vereségen nem volt mit szégyellni

1994: LUIS ENRIQUÉT KIÜTIK, BRANCO MEG KEGYETLENÜL BEVÁGJA

Az iménti négyesből három csapat érintett volt az egyesült államokbeli torna negyeddöntőjében is, s közülük kettő, Brazília és Spanyolország pályára is lépett július 9-én (Svédország egy nappal később került sorra).

A spanyolok Olaszországgal találkoztak, és mérkőzésükből vérbeli latinos bajvívás kerekedett. Szó szerint vérbeli: a második játékrész végén Mauro Tassotti úgy arcba könyökölte Luis Enriquét, a spanyolok támadóját, a későbbi évtizedek egyik sikeredzőjét, hogy annak orrából ömleni kezdett a vér. Puhl Sándor játékvezető és asszisztense nem észlelte idejében a történteket, így a tizenegyes elmaradt, ám utólag Tassotti nyolcmeccses eltiltást kapott – és sohasem játszott többé a squadra azzurrában... Tassotti utólag bocsánatot kért, és elismerte, nagy butaságot csinált, ugyanakkor mozdulatát ösztönös válasznak nevezte arra, hogy Luis Enrique rángatta a mezét… AZ ESETRŐL VIDEÓ ITT!

A sajnálatos sérülés idején már újra az olaszok vezettek. Dino Baggio nagyszerű bombájára korábban José Luis Caminero megpattanó lövéssel válaszolt, majd amikor érett a hosszabbítás, három perccel a lefújás előtt megvillant Roberto Baggio: a nigériaiak elleni nyolcaddöntőben is megmentőnek bizonyuló támadó Andoni Zubizarreta kapust is kicselezve belőtte az olaszok továbbjutását jelentő gólt. VIDEÓ ITT!

A MÉRKŐZÉS HOSSZABB ÖSSZEFOGLALÓJA IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

S hogy milyen mély nyomokat hagyott az eset a spanyolokban: a Marca 2008-ban és 2012-ben is címlapjára tette – mindkétszer a válogatottjuk kezében volt az olaszok sorsa: előbb „fenyegetőztek”, utóbb megnyugtatták az olaszokat: ők nem haragtartók

Branco gólöröme

A nap másik mérkőzése (Brazília–Hollandia) is sok felidézésre érdemes pillanatot tartogatott, noha a dallasi publikum az 53. percig nem látott gólt. Akkor egy brazil ellencsapásból Romário bravúros mozdulattal megszerezte a vezetést, sőt tíz perc múlva a korabeli selecao másik gólzsákja, Bebeto is betalált a holland kapuba.

Korántsem dőlt el azonban a meccs: Dennis Bergkamp és Aron Winter góljával a hollandok a 76. percre kiegyenlítettek! Nem egészen tíz perc volt hátra, amikor Branco, a brazilok balhátvédje elképesztő rámenősséggel szabadrúgást harcolt ki az ellenfél kapujától mintegy 25 méterre.

A harmincéves játékos a megelőző két vb mind a kilenc brazil mérkőzését végigjátszotta, ám az amerikai tornán egészen eddig a meccsig kispadozott, és a hollandok ellen is csak Leonardo eltiltása miatt került be a csapatba. Talán ezért is volt olyan eltökélt. Mert ha már kiharcolta a szabadrúgást, be is suvasztotta a labdát a bal alsóba, amivel csapatát bejuttatta az elődöntőbe, magát pedig bejátszotta a kezdő tizenegybe a hátralévő két mérkőzésre... VIDEÓ ITT!

Mindez valóság!

2006: ZIDANE LEFEJELI MATERAZZIT, OLASZORSZÁG HAZAVISZI A VILÁGKUPÁT

Sok nagy csatát vívott egymással az Alpok ellentétes oldalain élő két nemzet futballválogatottja, mire elérkezett 2006. július 9-e.

Volt ezek között vb-csoportmeccs olasz győzelemmel (1978), vb-negyeddöntő olasz (1938) és francia továbbjutással (1998), vb-nyolcaddöntő francia sikerrel (1986), végül – időben ez esett legközelebb ehhez a berlini randevúhoz – Európa-bajnoki finálé, ugyancsak Franciaország örömünnepével (2000).

Vb-finálét most játszottak először. A döntőig vezető úton egyikük sem szenvedett vereséget, az olaszok többek között a házigazda németeket, a franciák a címvédő brazilokat tolták félre az útból, szóval megdolgoztak azért, hogy a 24 év utáni első színtiszta európai vb-finálé résztvevői legyenek.

A franciák kezdtek jobban, Zinédine Zidane elegáns, ám kis híján „túlravaszkodott" büntetőjével hamar meg is szerezték a vezetést, csakhogy a tizenegyest „összehozó" Marco Materazzi már a 19. percben egyenlített.

Az olaszoknak Luca Toni kapufás fejesénél, a franciáknak – immár a hosszabbításban – Zidane fejesénél (Buffon hatalmasat védett) adódott nagy gólszerzési lehetőségük.

AZ ESETRŐL KÉSZÜLT SZOBOR. Elizondo játékvezető visszaemlékezése (spanyolul, angol felirattal) IDE KATTINTVA!

A franciák két fontos középpályásukat is elveszítették menet közben: Patrick Vieira sérülés miatt kért cserét, míg Zidane-t kiállította az argentin Horácio Elizondo játékvezető, amiért mellbe fejelte az őt provokáló – állítólag a nővérét becsmérlő – Materazzit. A vb-történelem talán legbizarrabb szituációja volt: Zidane előre bejelentette, hogy élete utolsó meccsét vívja, már a kezdő sípszó előtt megválasztották a torna legjobbjának, jó esélye volt a Világkupa másodszori megszerzésére is – ám ahogyan élete első vb-döntőjének ő volt a hőse, a berlininek ő lett a páriája...

Szóval a tizenegyeseknél sem az említettek, sem a szintén lecserélt Thierry Henry nem állt a franciák rendelkezésére.

Végtelen elkeseredés

A sorsdöntő párbajnak két olyan szereplője volt, aki a nyolc évvel korábbi, francia győzelemmel végződő vb-negyeddöntő szétlövésében is szóhoz jutott. Az egyik Fabien Barthez kapus, aki ezúttal mind az öt olasz lövést „beszedte"; a másik meg David Trezeguet, aki akkor betalált – sőt a 2000-es Eb-döntőn ő lőtte az aranyat érő aranygólt! –, most viszont egyedüliként elpuskázta a lehetőségét.

Fabio Grosso az ausztrálok elleni nyolcaddöntőben és a németek elleni elődöntőben is kulcsszerepet alakított – stílszerűen neki jutott a feladat, hogy utolsó lövőként feltegye a koronát Marcello Lippi legénységének világbajnoki produkciójára. VIDEÓ ITT!

A mérkőzés HOSSZABB ÖSSZEFOGLALÓJA IDE KATTINTVA érhető el, a TELJES DÖNTŐ ITT NÉZHETŐ MEG!

Olaszország negyedszer is világbajnok lett!

Argentína a döntőben

2014: ARGENTÍNA TIZENEGYESEKKEL DÖNTŐS

Csak egyvalamiben múlta felül az előző napi német–brazilt az Argentína–Hollandia elődöntő: az utolsó pillanatig feszült volt.

A szervezetten játszó két csapat semlegesítette egymás játékát, így leginkább a 91. percben Arjen Robbent gólhelyzetben megállító Javier Mascherano nagyszerű ütemű szerelése marad emlékezetes.

No meg persze a tizenegyespárbaj, melynek során Sergio Romero két holland lövést is hárított.

Argentína 24 esztendő után jutott újra világbajnoki döntőbe. VIDEÓ ITT!

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. DECEMBER 2.: DÉL-KOREA–PORTUGÁLIA 2–1. Portugália már továbbjutóként lépett pályára, Fernando Santos szövetségi kapitány néhány fontos játékosának pihenőt engedélyezett, ami azt is jelentette, hogy a tartaléksorból előlépők nagy lehetőséghez jutottak. Egyikük, Ricardo Horta gyorsan élt az eséllyel, már az 5. percben belőtte a vezető gólt. Viszont az egyenlítés sem késett sokáig, egy szöglet után Kim Jung Kvon lőtt közelről a hálóba – a gólhoz kellett, hogy Cristiano Ronaldo ijedten elforduljon a beívelt labda közeledtekor, amely így „gólpasszként” pattant le róla... A 91. percben a torna leggyorsabb ellentámadásainak egyike hozta meg a győztes gólt: a portugál szöglet után kifejelt labdával Szon Hung Min vágtatott előre, a dél-koreaiak arcvédő maszkban futballozó vezére három ember között, köténypasszal kiugratta a leshatáron mozgó Hvang Hi Csant, aki kihasználta a nagy helyzetet. A 2–1-gyel Dél-Korea továbbjutott! VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)