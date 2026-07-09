Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: a Mosonmagyaróvár meghosszabbította Tóth Eszter szerződését – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.07.09. 11:33
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Fotó: MKCSE/Facebook
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Mosonmagyaróvár Tóth Eszter női kézilabda NB I szerződéshosszabbítás
A női kézilabda NB I-ben szereplő Mosonmagyaróvár csütörtökön hivatalos honlapján jelentett be, hogy egy évvel meghosszabbította Tóth Eszter szerződését.

A klubhonlap tájékoztatásából kiderült, hogy Tóth Eszter a következő idényben nemcsak játékosként kap fontos feladatot. A pálya mellett is új szerepkörben segíti a klub munkáját: Száraz Zoltán klubigazgató mellett szakmai területen is támogatja az egyesületet, ahol hosszú éveken át megszerzett kézilabdás tapasztalatával és játékosi szemléletével járul hozzá a közös munkához.

„A bizalom rendkívül fontos volt mindig is számomra egész pályafutásom során. Az, hogy a pályán kívül is számítanak rám és bizalmat szavaznak nekem egy plusz öröm. Szeretnék mindkét fronton helytállni és azért dolgozni, hogy pályán és pályán kívül is sikeres legyen a csapatunk” – mondta el a Mosonmagyaróvár honlapjának a válogatott játékos.

 

Mosonmagyaróvár Tóth Eszter női kézilabda NB I szerződéshosszabbítás
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