Nagyon jók a franciák, de rajtuk is van nyomás

A Zalaegerszeg légiósa elismerőn beszélt Marokkóról, szerinte Franciaországnak a legjobbját kell nyújtania az elődöntőbe kerüléshez. Ráadásul az afrikai válogatott vissza akar vágni a négy évvel ezelőtti vb-elődöntős vereségért.

„Marokkó erős és szervezett csapat, amely rengeteget fejlődött az elmúlt években. Nem véletlenül tartozik Afrika legjobbjai közé, az eredményei is ezt bizonyítják. Nehéz ellene futballozni, nagyszerű futballistákat vonultat fel, akik sokat futnak, küzdenek, és bármelyik pillanatban képesek veszélyt teremteni. Mindennek ellenére hiszek a csapatunkban, és ha Franciaország a saját futballját játssza, megnyeri a mérkőzést.”

Természetesen Kylian Mbappé fantasztikus teljesítménye is szóba került, a Real Madrid sztárja hét gólnál jár a tornán, csupán eggyel van lemaradva Lionel Messitől. A 27 éves világbajnok eddig 19 vb-gólt ért el pályafutása során, ebben a versenyben is üldözi Messit (21) – a két klasszis különcsatája pluszizgalmat ad a vb-nek.

„Kylian Mbappé egészen különleges játékos. Nem csupán fantasztikus góllövő, hanem jelentős mértékben befolyásolhatja egy-egy meccs alakulását. A gyorsasága, a technikai tudása, a mentalitása, valamint az, ahogyan a fontos pillanatokban teljesít, igazán kivételessé teszi. Hogy gólgép-e? Nem, több annál: csapatjátékos, aki rengeteget dolgozik a pályán, és mindig arra törekszik, hogy a lehető legtöbbet segítsen együttesének. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy francia, és hogy a mi válogatottunkat képviseli.”

Mivel Franciaország és Argentína külön ágon szerepel, elképelhető, hogy négy év után ismét találkozik a két csapat a döntőben. De az még messze van, mindenekelőtt a franciáknak Marokkó, az argentinoknak Svájc ellen kell kiharcolniuk a négy közé jutást.

„Örülnék a négy évvel ezelőtti döntős párosítás megismétlődésének, mert így lehetőségünk nyílna visszavágni Argentínának. Ez egyszerre lenne óriási kihívás és motiváció. Ha tényleg így történik, és a mieink nyernek, annak itt, Zalaegerszegen is lesz következménye: vannak ugyanis argentin csapattársaim, zrikálhatnám őket.”

A csütörtöki negyeddöntő kapcsán megjegyzendő, hogy mindkét csapatból hiányozhat egy-egy kulcsember combsérülés miatt, a franciáktól Aurélien Tchouaméni, a marokkóiaktól Iszmael Szaibari.

Mohamed Uahbi: Egyáltalán nem vagyunk esélytelenek Mohamed Uahbi (Fotó: Reuters) Marokkó vissza akar vágni Franciaországnak a négy évvel ezelőtti elődöntőben elszenvedett 2–0-s vereségért. Az afrikaiak legjobb vb-szereplése volt a katari, ám a négy között a későbbi ezüstérmes már túl nagy falatnak bizonyult. Most itt az újabb lehetőség, ám a marokkóiak esélyeit csökkenti, hogy egyik legjobbjuk, Iszmael Szaibari combsérülése miatt minden bizonnyal kihagyja a mérkőzést. „Iszmael Szaibari hiányában kicsit változtatnunk kell a taktikán, de maximálisan bízom az összes játékosomban – idézte a Reuters Mohamed Uahbi szövetségi kapitányt. – A négy évvel ezelőtti elődöntő már a múlt, a mostani csapatunk sokkal érettebb, több az önbizalma. Maximálisan tiszteljük Franciaországot, ám egyáltalán nem félünk tőle, hiszek magunkban és a játékosainkban. Egyáltalán nem vagyunk esélytelenek, bebizonyítottuk már, hogy a legerősebb válogatottakkal is felvesszük a versenyt.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

22.00: Franciaország–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!