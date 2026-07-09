Nemzeti Sportrádió

Véget ért az idény az ausztrálok vágtázó csodagyereke számára

2026.07.09. 11:24
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Gout Goutnak egy ideig ki kell bírnia futás nélkül (Fotó: Getty Images)
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sérülés Gout Gout Ausztrália
Súlyos sérülés miatt véget ért az atlétikai idény a 18 éves ausztrál Gout Gout számára, aki a világ idei legjobb idejével rendelkezik 200 méteren.

„Nagyon csalódott vagyok, de el kell fogadnom a helyzetet – írta közösségi oldalán. – A következő hónapokban a rehabilitációra fogok koncentrálni, és hogy 2027-ben erősebben térjek vissza.”

A tizennyolc éves Gout Goutot a stílusa és sebessége miatt gyakran a nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolthoz hasonlítják, és amikor 19.67 másodperccel megnyerte áprilisban az országos bajnokságot, jobb időt ért el, mint a jamaicai legenda ugyanebben a korban. Bolt 18 évesen még „csak” 19.93-mal ért célba a hosszabbik sprinttávon.

Az ausztrál tinédzser 2024-ben robbant be az élmezőnybe, amikor 20.04-gyel megdöntötte Peter Normannek az 1968-as olimpia óta tartott nemzeti rekordját (20.06).

 

sérülés Gout Gout Ausztrália
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