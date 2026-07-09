Véget ért az idény az ausztrálok vágtázó csodagyereke számára

„Nagyon csalódott vagyok, de el kell fogadnom a helyzetet – írta közösségi oldalán. – A következő hónapokban a rehabilitációra fogok koncentrálni, és hogy 2027-ben erősebben térjek vissza.”

A tizennyolc éves Gout Goutot a stílusa és sebessége miatt gyakran a nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolthoz hasonlítják, és amikor 19.67 másodperccel megnyerte áprilisban az országos bajnokságot, jobb időt ért el, mint a jamaicai legenda ugyanebben a korban. Bolt 18 évesen még „csak” 19.93-mal ért célba a hosszabbik sprinttávon.

Az ausztrál tinédzser 2024-ben robbant be az élmezőnybe, amikor 20.04-gyel megdöntötte Peter Normannek az 1968-as olimpia óta tartott nemzeti rekordját (20.06).