Női kosár NB I: nigériai válogatott játékossal erősített a DVTK

A klubhonlap szerdai beszámolója szerint a magasember a francia élvonal egyik meghatározó erőcsatára volt, az előző idényben a Chartres együttesében meccsenként 15.2 pontot és hét lepattanót átlagolt.

Az Egyesült Államokban született játékos korábban a szlovák MBK Ruzomberok, a német Herner TC, valamint a francia Toulouse légiósa is volt, a nigériai válogatottal pedig részt vett a párizsi olimpián, ahol negyeddöntőig menetelt a csapattal. Tagja volt a 2025-ben Afrika-bajnokságot nyerő nemzeti együttesnek, az idei, berlini világbajnokságon pedig a magyar válogatottal azonos csoportban szerepel majd a nigériaiakkal.