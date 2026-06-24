Nemzeti Sportrádió

Női kosár NB I: nigériai válogatott játékossal erősített a DVTK

2026.06.24. 13:47
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Nicole Enabosi Nigéria színeiben (Fotó: Getty Images)
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Nicole Enabosi női kosárlabda NB I DVTK kosárlabda
Nicole Enabosi személyében olimpiát megjárt nigériai válogatott játékossal erősítette meg a keretét a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata.

A klubhonlap szerdai beszámolója szerint a magasember a francia élvonal egyik meghatározó erőcsatára volt, az előző idényben a Chartres együttesében meccsenként 15.2 pontot és hét lepattanót átlagolt.

Az Egyesült Államokban született játékos korábban a szlovák MBK Ruzomberok, a német Herner TC, valamint a francia Toulouse légiósa is volt, a nigériai válogatottal pedig részt vett a párizsi olimpián, ahol negyeddöntőig menetelt a csapattal. Tagja volt a 2025-ben Afrika-bajnokságot nyerő nemzeti együttesnek, az idei, berlini világbajnokságon pedig a magyar válogatottal azonos csoportban szerepel majd a nigériaiakkal.

 

Nicole Enabosi női kosárlabda NB I DVTK kosárlabda
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