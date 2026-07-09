Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: Érkezők és távozók Újpesten

2026.07.09. 11:35
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Változások az újpesti keretben (Fotó: utehoki.hu)
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jégkorong Újpest jégkorong Erste Liga
Sorra jelenti be a jégkorong Erste Ligában szereplő Újpest, hogy kik maradnak és kik távoznak.

A lila-fehéreknél Rajna Miklós, Erdei Krisztián, Szalma Zsolt, Keegan Dansereau és Lőczi Barnabás marad, érkezik a szlovák Filip Vasko, ugyanakkor tízen - öt-öt hazai hokis és légiós - eligazoltak.

A 35 éves, 56-szoros válogatott Rajna 2021 óta stabil tagja a keretnek, a legutóbbi Erste Liga-alapszakasz során 23 mérkőzésen 93, a negyeddöntőben pedig 90,7 százalékos védési hatékonyságot hozott. Ismét Erdei lesz a váltótársa, a 21 éves kapus az előző kiírásban 12 meccsen kapott lehetőséget.

A 38 esztendős, honosított Dansereau a 2025/26-os Erste Liga-idényben 24 mérkőzésen 15 gólt lőtt és 10 gólpasszt osztott ki, ám egy súlyos vállsérülés miatt idő előtt véget ért számára a szezon. A 27 éves Szalma 30 meccsen 6 gólt lőtt és 16 gólpasszt osztott ki, a negyeddöntő hat mérkőzésen egy-egy gól és gólpassz került a neve mellé.

A 32 éves Vasko pályafutása nagy részét hazája másodosztályában töltötte, emellett légióskodott Kazahsztánban és Franciaországban is.

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