Somogyi Ádám: Mindenkinek joga van álmodozni!

– Hogyan értékeli az első csoportkört?

– A legfontosabb, hogy megtettünk minden tőlünk telhetőt, büszke vagyok a srácokra, a stábra – válaszolta Somogyi Ádám, a magyar válogatott 26 éves irányítója, aki mind a hat vb-selejtezőn játszott és átlagban 29 perc alatt 8.2 pontot, 7.7 gólpasszt és 3.5 lepattanót jegyzett. – Maradéktalanul nem vagyok megelégedve a teljesítményünkkel, de érezzük, hogy ez a csapat különleges.

– Ezt megindokolná?

– Szeretünk együtt lenni, a pályán kívül is. Honosított centerünk, Nate Reuvers négy meccset, Golomán György kettőt hagyott ki, így talán reális a három győzelem és a három vereség, főleg, hogy a franciáktól idehaza egylabdás meccsen kaptunk ki, Belgiumban pedig szoros összecsapást nyertünk meg.

– Van bármiféle hiányérzete?

– A franciák elleni hazai mérkőzésben több volt. Az olimpiai ezüstérmessel, amely ha nem is NBA-s, de euroligás játékosokkal érkezett, ki-ki meccset játszottunk, ha én és a csapat is kicsit jobban teljesít, nyerhettünk volna. Ellenük is kiadtunk magunkból mindent, bizonyítottuk sokadszorra, ez a társaság éhes a sikerre. Az elmúlt hat meccs alapján a befektetett munka miatt viszont nincs hiányérzetem.

– A folytatásban a világbajnoki szereplésért – amire még sosem volt példa a honi férfiszakágban – küzdhetnek a szlovén, az észt és a svéd válogatott ellen.

– Motivált és izgatott vagyok! Fontos, hogy sose legyünk túl mélyen, de túl magasan sem, a jelenben legyünk. Ettől függetlenül mindenkinek joga van álmodozni, latolgatni az esélyeket. Azon vagyunk és leszünk, hogy versenyben legyünk a katari kvalifikációért. A lényeg, hogy kihozzuk a legtöbbet magunkból, hogy minden meccsen jobbak legyünk. Egyszerre csak egy lépcsőfokot lépjünk feljebb, és fontos, hogy együtt tudjunk élni az eredménnyel, legyen az győzelem vagy vereség. Abban bízom, hogy Magyarországon elkezdődik egyfajta kosárlabdaláz, mert hiszem, hogy szerethető csapatunk van, amely egyre több embert motivál arra, hogy kijöjjön a meccseinkre vagy leüljön a képernyő elé.

– A belgák elleni székesfehérvári záró meccsre csaknem ötezer néző volt kíváncsi a helyszínen…

– Hatalmas élmény volt ilyen sok ember előtt kosarazni, hogy ennyien eljöttek a szép és jó csarnokba, ezúttal is köszönjük a támogatást!

– Előkelő, második helyen végzett a gólpasszokat tekintve a csoportkörben a cseh Tomás Satoransky mögött. Ez mit jelent önnek?

– Örülni lehet neki, de ez nem igazán fontos, a kosárlabda lényege az egység, hogy csapatként milyen teljesítményt nyújtunk, hogy éppen ki dobja a pontokat vagy ki adja a gólpasszt, nekem mindegy, amíg a csapat hasznát szolgálja a játékom. Hálás vagyok, hogy így tudok segíteni.

– Mit szólt a svédek továbbjutásához?

– Engem nem lep meg, mert bár nem kosárnemzet, volt néhány svéd csapattársam Andorrában, akikkel sokat beszélgettünk, így tudom, hogyan működik náluk a sportág, milyen a kultúrája, a megítélése. Pozitív és szimpatikus, amit csinálnak, értik a dolgukat, az ACB-ligába és más európai topbajnokságba domináns játékosokat adnak, s ne felejtsük el, Pelle Larsson révén, aki a Miami Heatben szerepel, NBA-s játékosuk is van. Erős együttes, nem lesz könnyű ellene.

– Hogyan alakul a nyara?

– Elmegyünk nyaralni a párommal, majd Cseh Botonddal, a Szolnok új bedobójával egy római egyéni képzésen veszünk részt. Új csapatomhoz, Bilbaóba még nem tudom pontosan mikor megyek, de érdekes, hogy egyformán augusztus közepén indul a klub alapozása és a válogatott összetartása is, szóval egyelőre nem tudom pontosan, mikor és hol kezdek.

Perl Zoltán két kategóriában is dobogón zárt Perl Zoltán (Fotó: FIBA) A nemzetközi szövetség adatai szerint a legfontosabb egyéni kategória győztese az izraeli Yam Madar lett az első csoportkörben: 24.7 pontot szerzett átlagban, igaz, klubkötelezettségei miatt csak három összecsapáson játszott… Sokkal örömtelibb, hogy Perl Zoltán a 9. legeredményesebb lett (6 mérkőzés, 19.2 pont), sőt, a Falco klasszisa a harmadik helyen végzett a hárompontosok dobószázalékának vonatkozó statisztikájában (11/21, 52%) és a második legjobb büntetőző (26/27, 96%) volt. Golomán György a második legjobb dobásblokkoló (1.5 sapka/mérkőzés) lett és az 5. (22/39, 56.4%) helyezett a mezőnybeli dobószázalékot illetően, Pongó Marcell (1.6 labdalopás/meccs) pedig a 16. helyen végzett.

FÉRFI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

2. CSOPORTKÖR

A magyar válogatott mérkőzései

2026. augusztus 27.: Magyarország–Észtország

2026. augusztus 30.: Szlovénia–Magyarország

2026. november 27.: Svédország–Magyarország

2026. november 30.: Magyarország–Szlovénia

2027. február 25.: Észtország–Magyarország

2027. február 28.: Magyarország–Svédország

Az első három helyezett jut ki a katari vb-re.