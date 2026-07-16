Megvannak a Sopron és a DVTK lehetséges ellenfelei női kosárlabda Euroliga selejtezőjében

A legutóbb bajnoki bronzérmes és Magyar Kupa-győztes soproniak és az NB I-ben ezüstérmes miskolciak is az első kalapból várták a csütörtöki sorsolást, amelynek során kihúzták az átalakított Euroliga csoportjait. A kontinentális elitsorozat következő idényében a 24 nevezőből 12 egyesület a nemzeti szövetségek rangsora alapján fix helyet kapott. Ezek a címvédő Fenerbahce mellett a szintén török Galatasaray, a spanyol Valencia és Zaragoza, a francia Basket Landes és Bourges, a cseh USK Praha, az olasz Schio, a lengyel Lublin, a görög Athinaikosz, a belga Mechelen, valamint a román Rapid Bucuresti.

A másik 12 klub – közte a két magyar is – selejtezőt játszik. Az első körben a második és harmadik kalapból kihúzott együttesek mérkőznek meg egymással szeptember 23-án. Egy héttel később, szeptember 30-án, az első kalapból kihúzott együttes – azaz a Sopron és a DVTK is – fogadja hazai pályán az előbbi győztest, majd ennek az összecsapásnak a nyertese kerül fel az Euroliga főtáblájára. Az összes többi selejtezős csapat eggyel lejjebb, az Európa Kupában folytatja.

A sorsoláson kiderült, hogy a 2022-ben Euroliga-bajnok Sopron Basket a litván Vilnius és a lengyel Poznan csatájának a győztesével, a DVTK pedig vagy a cseh Zabiny Brnóval vagy a szerb Crvena Zvezdával száll majd szembe.

A magyar bajnok NKA Universitas Pécs nem nevezett egyik európai kupasorozatba sem.