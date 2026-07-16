ETO FC: Az új edző jól, a klub elégtelenre vizsgázott

A KORÁBBINÁL JOBB ESÉLY mutatkozott idén arra, hogy két magyar csapat jusson európai kupa főtáblájára azzal, hogy az ETO FC a Bajnokok Ligájában indulhatott, hiszen gyanítani lehetett, hogy a sokszoros költségvetés ellenére az aranyérmet elbukó Ferencváros az Európa-ligából indulva is legalább a Konferencialigába bejut. A Víkingur elleni 180 percből azonban mindössze egy félidőn át teljesített úgy a győri csapat, hogy megérdemelte volna a második fordulóba jutást. A 2–2-es döntetlenre végződő győri visszavágó után csupán Huszár Marcell és Samuel Petrás állt lapunk rendelkezésére, a szlovák kapus lesújtó véleményt fogalmazott meg a kieséssel kapcsolatban.

„Nehéz elfogadni, ami történt – mondta a stadion étkezőjében kínos mosollyal az arcán Samuel Petrás. – Nem ezt vártuk magunktól, amikor az előző idény végén lefújták a Kisvárda elleni bajnokit. Attól a pillanattól kezdve azon gondolkodtam, hogy micsoda lehetőség a Bajnokok Ligájában játszani, meg lehet mutatni a legnagyobb színpadon. Elfogadhatatlanul teljesítettünk ehhez a szinthez, és az ellenfelet tekintve is. Az izlandiaknak vannak jó játékosaik, egy klasszisuk is, ezért nem akarok tiszteletlen lenni, de ennél jóval többet kellett volna mutatnunk. Nagy célokért küzdöttünk az előző idényben, ez a teljesítmény pedig köszönő viszonyban sincs azzal. Az első gólnál rengetegen tömörültek a kapu előtt, későn láttam meg a labdát, nem maradt időm a védésre. A második gólt kitűnő lövés előzte meg, talán egy támadó hozzá is ért az utolsó pillanatban, rendkívül nehéz dolgom volt. Nem lett volna szükségünk szerencsére, ha több lehetőséget alakítunk ki.”

Az ETO vezetőedzője, Efraín Juárez megvédte játékosait, hiszen tényleg mindent megtettek, viszont tény, az ETO teljesen felkészületlenül érkezett a magyar futball számára is oly fontos párharcra. Valóban kincset ér, hogy ennyi saját nevelésű futballistából lehet válogatni a kispadon, viszont a bajnokság vége óta a két kapus, valamint a válogatott Schön Szabolcs és Csinger Márk szerződéshosszabbításán kívül egyáltalán nem erősödött a keret, ha a meccs előtti napon szerződtetett 19 éves Mass Madoulint nem számítjuk. Olekszandr Piscsur Gironába került, Deian Boldor és Senna Miangue máshol folytatja, Nadir Benbuali, Vingler László, Alex Abrahamsson és Paul Anton is sérült, s ki tudja, hogy a BL-kiesés után Tóth Rajmundot és Vitális Milánt meddig lehet Győrben tartani…

Megbocsátható, hogy a bajnoki cím megszerzése után nem azzal számolt a klub, hogy Steven Vanharen sportigazgató és Borbély Balázs vezetőedző azonnal távozik, de a sportvezető utódját, Sander Van Praetet túl későn nevezték ki, aki így felelősségteljes, biztosan erősítést jelentő átigazolásokat egyáltalán nem hajthatott végre. Az új edzőnek, ahogy a visszavágó előtt és után is elmondta, azzal a játékosanyaggal kellett dolgoznia, amely rendelkezésére állt. Már a kezdőcsapatban is kompromisszumot kellett kötnie a mexikói szakvezetőnek, hiszen Nfansu Njie nem megfelelő középcsatár, a győri (de már a reykjavíki is) második félidő minden további problémára rávilágított.

Bánáti Kevinnek jobbhátvédként, Schön Szabolcsnak olykor középcsatárként kellett volna villannia úgy, hogy sosem játszottak ezeken a posztokon. Az első félidőben látott gólra törő, egyben gólveszélyes játék teljesen eltűnt a káosz miatt, éppen akkor, amikor a hosszabbítás kiharcolásáért újabb gólra lett volna szükség. Efraín Juárez kifejezetten bátor, olykor vakmerő labdakihozatalt és támadásépítést várt el a csapattól, a második félidőben előfordult, hogy Vitális Milán vagy Schön Szabolcs az ellenfél kapujától 35 méterre utolsó emberként biztosított. Az életveszélyes felállás, az elismerésre méltó kockázatvállalás sem segített, hiszen a fáradó alapemberek helyett vagy idegen posztra jöhettek csak a cserék, vagy olyan játékosoknak kellett szerepet szánni mindkét találkozón, akik nem érik el a Bajnokok Ligája szintjét. Ennek következtében mindössze három lövéssel próbálkozott az ETO minden erőfeszítése ellenére. Nincs minden veszve, jövő csütörtökön a Konferencialigában folytatják a győriek (tavaly innen indultak és jutottak el a playoffig), de ha addig nem szerződtet legalább két-három olyan futballistát a klub, aki az alapemberekhez hasonló tapasztalattal és képességekkel van felvértezve, ott sem tart sokáig a kaland.