Nemzeti Sportrádió

Juhász Dorka a következő idényben is a Galatasarayban kosarazik

2026.07.13. 18:34
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Juhász Dorka továbbra is az isztambuliaknál folytatja (Fotó: galatasaray.org)
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kosárlabda Galatasaray Juhász Dorka
A magyar válogatott Juhász Dorka szerződést hosszabbított a török Galatasaray kosárlabdacsapatával – adta hírül a klub hivatalos honlapja.

Az isztambuli egylet hétfőn hivatalos honlapján jelentette be, hogy újabb egyéves megállapodást írtak alá a játékossal. A 26 éves Juhászt – aki jelenleg a tengerentúli Minnesota Lynx együttesét erősíti – az előző idényben az Euroliga legértékesebb játékosának választották, miután 52 százalékkal célzott a mezőnyből és átlagosan 12.8 pontot, valamint nyolc lepattanót ért el mérkőzésenként.

A center lábfeje az Euroliga áprilisi, zaragozai hatos döntőjében megsérült, így a Fenerbahce elleni fináléban már nem játszott, hosszú kihagyás után múlt kedden lépett pályára először. Csapata a kontinentális sorozatban, a török bajnokságban, valamint a Török Kupában is ezüstérmet nyert.

Juhász ott van a szeptemberi, berlini világbajnokságra készülő magyar válogatott bő, 25 fős keretében is.

 

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