Juhász Dorka a következő idényben is a Galatasarayban kosarazik

Az isztambuli egylet hétfőn hivatalos honlapján jelentette be, hogy újabb egyéves megállapodást írtak alá a játékossal. A 26 éves Juhászt – aki jelenleg a tengerentúli Minnesota Lynx együttesét erősíti – az előző idényben az Euroliga legértékesebb játékosának választották, miután 52 százalékkal célzott a mezőnyből és átlagosan 12.8 pontot, valamint nyolc lepattanót ért el mérkőzésenként.

A center lábfeje az Euroliga áprilisi, zaragozai hatos döntőjében megsérült, így a Fenerbahce elleni fináléban már nem játszott, hosszú kihagyás után múlt kedden lépett pályára először. Csapata a kontinentális sorozatban, a török bajnokságban, valamint a Török Kupában is ezüstérmet nyert.

Juhász ott van a szeptemberi, berlini világbajnokságra készülő magyar válogatott bő, 25 fős keretében is.