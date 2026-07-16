Nemzeti Sportrádió

Bellingham elmondta, miért szólalkozott össze Messivel

T. Z.T. Z.
2026.07.16. 09:58
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Bellingham és Messi nézeteltérése (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi foci vb 2026 Jude Bellingham Argentína Anglia
Az angol labdarúgó-válogatott középpályása, Jude Bellingham egy interjúban elmondta, mi váltotta ki szóváltását Lionel Messivel az Argentína–Anglia (2–1) világbajnoki elődöntő első félidejében.

Az angol játékos szerint egy vitatott szabálytalanság miatt kerültek összetűzésbe, de hangsúlyozta, hogy ezt leszámítva nem történt semmi rendkívüli, jóllehet a történetbe sokan szerettek volna többet is belelátni, mint ami a valóság: „A vita Messivel? Valójában egy szabálytalanságon szólalkoztunk össze. Nem volt semmi rossz benne. Biztosan sokan felfújják majd az esetet, pedig egyáltalán nem volt nagy ügy” – magyarázta a lefújás után a madridi As szerint.

Bellingham később ennél konkrétabban is fogalmazott: „Úgy éreztem, hogy előtte ellenük kellett volna fújni, ő pedig erre azt mondta: »És az ellenem elkövetett szabálytalansággal mi van?« Erre azt válaszoltam neki: »Elég erős vagy ahhoz, hogy kibírd.« Értitek, mire gondolok.”

Bellingham végül sportszerűen elismerte Messi teljesítményét: „Nyilvánvaló, hogy most a vesztes oldalon állok, ami nagyon fáj, de kiváltság volt pályára lépni minden idők egyik legjobb futballistája ellen.”

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Lionel Messi foci vb 2026 Jude Bellingham Argentína Anglia
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