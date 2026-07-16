Bellingham elmondta, miért szólalkozott össze Messivel

Az angol játékos szerint egy vitatott szabálytalanság miatt kerültek összetűzésbe, de hangsúlyozta, hogy ezt leszámítva nem történt semmi rendkívüli, jóllehet a történetbe sokan szerettek volna többet is belelátni, mint ami a valóság: „A vita Messivel? Valójában egy szabálytalanságon szólalkoztunk össze. Nem volt semmi rossz benne. Biztosan sokan felfújják majd az esetet, pedig egyáltalán nem volt nagy ügy” – magyarázta a lefújás után a madridi As szerint.

Bellingham később ennél konkrétabban is fogalmazott: „Úgy éreztem, hogy előtte ellenük kellett volna fújni, ő pedig erre azt mondta: »És az ellenem elkövetett szabálytalansággal mi van?« Erre azt válaszoltam neki: »Elég erős vagy ahhoz, hogy kibírd.« Értitek, mire gondolok.”

Bellingham végül sportszerűen elismerte Messi teljesítményét: „Nyilvánvaló, hogy most a vesztes oldalon állok, ami nagyon fáj, de kiváltság volt pályára lépni minden idők egyik legjobb futballistája ellen.”