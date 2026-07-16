Nemzeti Sportrádió

Sorozatban harmadszor az Atlético Madrid adja a legtöbb játékost a vb-döntőre

R. P.R. P.
2026.07.16. 10:41
Julián Alvarez (Fotó: Getty Images)
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Bayern München vb 2026 Internazionale Atlético Madrid Lautaro Martínez
Sorozatban harmadszor az Atlético Madrid adja a legtöbb játékost azok közül, akik érdekeltek a labdarúgó-világbajnoki döntőben, miközben a Bayern 78-ban kezdődött szériája véget ért – írta meg a vi.nl.

A spanyol klub négy játékosa képviseli a spanyolokat és hat az argentinokat.

Az Atlético 13 labdarúgót delegált a vb-re. A döntős nemzeteken kívül a mexikói (Obed Vargas), az uruguayi (José María Jiménez) és a norvég (Alexander Sörloth) válogatottban voltak még érdekeltek a madridiak.

Az Atlécio játékosai a vb-n: Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena, Alejandro Grimaldo – Spanyolország. Juan Musso, Nahuel Molina, Nico González, Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone – Argentína.

A vasárnapi döntőhöz a második legtöbb futballistát a Barcelona szolgáltatja, összesen nyolcat: Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric García, Pau Cubarsí, Joan García – mind Spanyolország.

És ha már sorozatok: a Bayern München 1978 óta minden vb-döntőben érdekelt volt legalább egy játékossal, ám ez most véget ért, a bajoroktól senkit sem láthatunk a pályán.

Ezzel együtt az Internazionale 1982 óta tartó szériája még él, és Lautaro Martínez pályára lépésével meg is maradhat, és ismét lehet vb-döntőn játszó Inter-játékos. Négy éve is ő vitte tovább a sorozatot.

 

Bayern München vb 2026 Internazionale Atlético Madrid Lautaro Martínez
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