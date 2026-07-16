Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda vb-selejtező: keretet hirdetett a magyar válogatott szövetségi kapitánya

2026.07.16. 11:20
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A mieink augusztusban kezdik meg a felkészülést (Fotó: Árvai Károly)
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férfi kosárlabda vb-selejtező Gasper Okorn magyar férfi kosárlabda-válogatott
Gasper Okorn szövetségi kapitány kihirdette a világbajnoki selejtezősorozat második csoportkörére készülő magyar férfi kosárlabda-válogatott keretét.

A 18 behívott játékos a szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint augusztus 16-án, Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol a magyarok a kvalifikációs első szakaszában az észteket fogadják 27-én, majd 30-án Szlovéniában lépnek pályára.

A nemzeti csapat, miután továbbjutott a tavaly augusztusi előselejtezőből, a közvetlen kvalifikációban, novemberben 89–82-re verte a tavaly Európa-bajnoki negyedik finneket Szombathelyen, aztán Belgiumban diadalmaskodott 87-85-re, majd Szombathelyen (71–74) és Le Mans-ban (98–79) is kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól. Július elején aztán 85–77-re alulmaradt Helsinkiben, végül pedig 85-70-re verte a belgákat Székesfehérváron. Így 3/3-as mérleggel, harmadikként jutott tovább a G-csoportból a franciák és a finnek mögött, míg a nyeretlen belgák számára véget ért a kvalifikáció.

A következő szakaszban a három továbbjutó csapat a H-csoport első három helyezettjével, azaz Észtországgal, Szlovéniával és Svédországgal került az L-jelű hatosba, ahonnan az első három utazhat majd a világbajnokságra. A második csoportkör hat meccsét augusztus 24. és március 2. között rendezik. A vb-re 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között kerül sor Katarban.

A magyar válogatott 18 fős kerete
Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Flasár Zalán (Sopron KC), Golomán György (Hiopos Lleida, Spanyolország), Krnjajski Boris (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Lukács Norbert (BC Nizsnyij Novgorod, Oroszország), Lukácsi Gábor (NKA Universitas Pécs), Maronka Zsombor (Veolia Towers Hamburg, Németország), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Pallai Tamás (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Radó Ádám (Endo Plus Service-Honvéd), Nathan Reuvers (Valencia Basket, Spanyolország), Somogyi Ádám (Surne Bilbao Basket), Tanoh Dez András (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd), Váradi Benedek (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)
 

 

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