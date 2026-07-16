Az argentinok megtalálták Pickford „puskáját”, Messi tekintete mindent elárult

Az emlegetett kulacs (Fotó: Marca)

Az ESPN felvételein látható, ahogy az argentinok játékosa, Nico González megmutatja a feliratokat Lionel Messinek, akinek az arckifejezése mindent elárult: az argentin csapatkapitány láthatóan meglepetten reagált az angol kapus feljegyzéseire.

Később az argentin válogatott erőnléti edzője, Luis Martín az Instagramon is megosztott egy fotót Pickford kulacsáról, amelyhez ezt írta megjegyzésként: „Kár érte, haver! Nem is ezek voltak a terveink...”

A jegyzetekből az is kiderült, hogy Messi tizenegyese esetében Pickfordnak – bár az argentinok klasszisa bal lábas – a jobb sarokra kellett volna vetődnie. De ettől is nagyobb meglepetés volt, hogy a „puskán” még az argentinok cserekapusáról, Gerónimo Rulliról is szerepeltek megjegyzések.

Más kérdés, hogy sokat nem ért a láthatóan alapos felkészüléssel Pickford: tizenegyespárbajra ugyanis nem került sor, a címvédő Argentína még a rendes játékidőben fordított és bejutott a vasárnapi New York-i döntőbe.