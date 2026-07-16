Erdélyi futballszabadság a Balaton-parton

Az ország talán leghangulatosabb szabadtéri mozijában, Balaton-parti fák ölelésében, a retró környezetet, természetközeli élményt és barátságos vendéglátást ötvöző Fövenyes Kertmoziban vetítették szerdán a Szabadság a hegyen című dokumentumfilmet. A veszprémi Hátsó füves-kiállítás külső eseményeként szervezett nyáresti programon részt vett a 2025-ös alkotás rendezője, a Kolozsvárról érkező Csibi László, és felvezetésként betekintést nyújtott a téma hátterébe. A hiánypótló film a Péter László szociológus kutatásai nyomán megismert jelenséget, az 1980-as évek romániai világában sokezer embert érintő nemzedéki élményt dolgozza fel és mutatja be. Az alaphelyzet: miután a román állami televízió nem közvetített labdarúgást, a mérkőzésekre – elsősorban a magyar válogatottra – kíváncsi erdélyiek magaslati pontokon, erdőszéli tisztásokon igyekeztek buherált antennáikkal befogni a budapesti adást, amelyet aztán a hegyen sistergős-hangyás televízión néztek, tízes-húszas csoportokba verődve.

„Akik fent voltak annak idején a hegyen meccset nézni, úgy érezhették, kiszabadulhattak abból a halálos ölelésből, amelyet a mindennapokban meg kellett élniük – világított rá Csibi László, az 1978-ban született székelyudvarhelyi rendező, felidézve saját gyermekkori emlékeit is. – Ha visszagondolok azokra az évekre, a nélkülözés, a kilátástalanság, a sötétség jut eszembe. A ’80-as években Nicolae Ceausescu fejébe vette, hogy a Románia államadóságát kikoplaltatja a lakósággal, ennek az volt az ára, hogy élelem nem nagyon volt az országban. Fáztak az emberek, sötétben ültek a tömbházakban, mert áram se volt sokszor. És akkor ehhez képest mi az, hogy kevés volt a tévéadás, vagy egyáltalán nem mutatott a televízió nemzetközi sporttornákat?”

Évtizedek távlatából rekonstruálni az 1980-as évekbeli hegyi meccsnézések eseményeit, jellegzetességeit még a szubjektív forrásközlők segítségével sem egyszerű. A Szabadság a hegyen film vizuális hitelességét jelentősen erősíti a fennmaradt, viszonylag gazdag archív fotóanyag beépítése, illetve életre keltése a mesterséges intelligencia segítségével. A dokumentálás kérdéséről Csibi László említett egy jellemző élményt: „Volt egy nagyon aranyos ember, aki azt mondta: »Ha én tudtam volna, hogy maguk negyven év múlva jönnek majd, és kérdezgetnek arról, hogy mi hogyan raktuk ki a tévét, mit ettünk, mit ittunk, én mindent megjegyeztem volna. De ki gondolta volna ezt akkor? Mi csak meccset nézni, sörözni, együtt lenni kívántunk, ezért mentünk ki a hegytetőre.«”

A veszprémi Hátsó füves-kiállítás további nyári kísérőeseményeiről a Hátsó füves Facebook-oldalán lehet tájékozódni.