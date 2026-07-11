Kosárlabda: a 9. helyért folytatja az Eb-t az U20-as női válogatott

Szombat este az U20-as női kosárlabda-válogatott

79–60-ra nyert a lettekkel szemben

a korosztály litvániai Európa-bajnokságának helyosztóján, így a 9. helyért lép pályára vasárnap a németek ellen. A két gárda a csoportban már találkozott egymással, akkor a németek bizonyultak jobbnak 64–50-re.

Magyar Gergely együtteséből a lettek ellen a 17 pontig jutó Szűcs Gréta volt a legeredményesebb játékos.

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA

A 9-12. helyért

Magyarország–Lettország 79–60 (29–20, 22–16, 7–8, 21–16)

A mérkőzés jegyzőkönyve



Az U20-as női válogatott kerete:

Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti. A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)