Nemzeti Sportrádió

Michael Olise döntött: a Real Madridban akar játszani – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2026.07.16. 11:12
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Michael Olise lehet a Real Madrid következő sztárigazolása (Fotó: Getty Images)
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Bayern München spanyol foci Real Madrid Michael Olise német foci
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Bayern München és a francia válogatott klasszisa, Michael Olise a hírek szerint eldöntötte, hogy a következő idénytől a Real Madridban szeretne futballozni.

A francia támadó úgy véli, a madridi együttes jelenti számára az ideális környezetet ahhoz, hogy újabb szintet lépjen pályafutásában, s felérjen a legmagasabb szintre – írta meg csütörtökön a barcelonai Sport a Foot Mercato újságírójára, Santi Aounára hivatkozva.

A cikk szerint a Real Madrid kész lenne komoly anyagi áldozatot is hozni a játékos megszerzéséért, noha tisztában van vele, hogy az üzlet továbbra is számos akadályba ütközik, figyelembe véve, hogy a Bayern Münchennél nagyon masszívan ragaszkodnak Olise megtartásához – az előző idényben összehangoltan működő gépezet kulcsjátékosnak tartják a 24 éves szélsőt, és hosszú távon is számolnak vele.  

Vagyis – ha a játékos tényleg távozni szeretne – a klub nem könnyítené meg a dolgát: sajtóértesülések szerint legalább 200 millió eurós ajánlat esetén lennének hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni. Ez ugyanakkor nem feltétlenül rossz hír a Real Madrid számára, korábbi híresztelések szerint ugyanis a spanyol klubnál 220 millió eurót már elkülönítettek Olise szerződtetésére – s ennél többet nem is lennének hajlandóak fizetni.

Más források szerint a Bayern München a háttérben már felkészült minden lehetőségre. A Foot Mercato úgy tudja: a Paris Saint-Germain támadója, Bradley Barcola az első számú kiszemelt arra az esetre, ha Olise mégis elhagyná a német rekordbajnokot.

Olise egyébként a világbajnokságon is bizonyította kivételes képességeit, más kérdés az, hogy a Spanyolország elleni vesztes negyeddöntőben (0–2) több addig remeklő társához hasonlóan csalódást keltő játékot mutatott be, emiatt sok kritikát is kapott.

 

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