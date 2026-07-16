Nemzeti Sportrádió

NHL-legendáktól tanulhatnak Óbudán a hokis bírópalánták

K-SZ. B.K-SZ. B.
2026.07.16. 09:43
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Florian Leuprecht (jobbra) Magyarország kanadai nagykövetségének nevében érkezett Óbudára (Fotó: Török Attila)
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jégkorong NHL Gebei Péter játékvezetés
A semmiből kezdte el szervezni a nyári játékvezető-képző táborokat Gebei Péter, aki maga is bíró volt korábban. A KHL-ben is fújta a sípot, de amióta visszavonult, a jövő generációjára figyel leginkább, és ismét megszervezte a nemzetközi Summer Exposure Combine-t Óbudán.

A világ legerősebb jégkorongbajnoksága, az NHL támogatásával valósul meg az idén is a Summer Exposure Combine elnevezésű nemzetközi játékvezető-képző tábor. Ennek ötlete Gebei Péter fejéből pattant ki, és az elmúlt évek sikereire tekintettel egyértelmű volt, hogy lesz folytatás. A nyitóünnepségre a tábor programjainak helyszínt adó Óbudai Jégcsarnok melletti téren került sor, ahol a főszervező hiányában megbízottja köszöntötte a meghívottakat és a résztvevőket. Ezúttal húsz ország hatvan képviselője érkezett Magyarországra, hogy tapasztalt, már nem aktív, de óriási tudású volt NHL-es szakemberektől tanulja meg a szakma csínját-bínját. 

A megnyitón Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, Florian Leuprecht, Kanada magyarországi nagykövetségének képviselője és Jeffrey Adler, az Egyesült Államok közkapcsolati tanácsosa   is részt vett, aki így fogalmazott: „Igazi megtiszteltetés, hogy e nagyszabású esemény megnyitóján részt vehetek, amelynek megvalósulásáért három kontinens kiváló szakemberei dolgoztak. Nagyon izgalmas látni a jelenlévők közös szenvedélyét a jégkorong iránt. Ez az esemény jól szemlélteti, hogy ez a nagyszerű játék nemcsak a sportolóké, hanem azoké is, akik keretet adnak neki, betartatják a szabályokat, ezzel teszik biztonságossá a jégkorongot: a játékvezetőké.”     

Leuprecht beszédében kiemelte, hogy általában a játékosok kerülnek az újságok címlapjára, de játékvezetők nélkül nem létezne jégkorong. Kanadaiként kötelességének érezte, hogy megjelenjen a megnyitón, mert a hokit, Montreal Canadiens-szurkolóként, nemzeti identitása részének tartja. Megjegyezte, hogy bár a 2026-os téli olimpiát se a női, se a férfiválogatottjuk nem nyerte meg, a pillanatnyi visszaesés nem jelenti azt, hogy ne térnének vissza a világ tetejére, ugyanis egy-egy mérkőzést el lehet veszíteni, a szenvedélyt a játék iránt nem, és hasonló szenvedélyt Magyarországon is tapasztal.

A beszédek után szimbolikus mezceremónia következett, amelynek keretében a szakma legnagyobbjai, a Summer Exposure Combine oktatói, például Kelly Sutherland, Mike Leggo vagy Dave Smith átadták a résztvevőknek tábori felszerelésüket, hogy rögtön bele is vágjanak a munkába, hiszen késő délután már el is kezdődtek az edzések. 

 

jégkorong NHL Gebei Péter játékvezetés
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