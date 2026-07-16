Nemzeti Sportrádió

Armand Duplantis: Megpróbáltam a sporttal kapcsolatos érzéseimet dalba foglalni

SZ. Z.SZ. Z.
2026.07.16. 08:59
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Fotó: Czinege Melinda
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Armand Duplantis atlétikai világdöntő atlétika
A sportág legnagyobb csillaga, Armand Duplantis különleges felkérésnek eleget téve elkészült az atlétikai világdöntő hivatalos dalával. A svéd-amerikai rúdugró a Gyulai István Memorial másnapján már a Hősök terén és környékén forgatta a szeptemberben a magyar fővárosban debütáló esemény himnuszának videóklipjét. A szerda délelőtti sajtófélórán lapunk is kérdezhette őt.

 Melyik a kedvenc része/sora az új dalból?     
Kicsit ünneprontó leszek, de egyelőre nem árulom el, hogy melyik. Amint meghallgatja a számot, tudni fogja, melyikre gondolok – mondta rendkívül sejtelmesen lapunk kérdésére Armand Duplantis.

Miből merített inspirációt az új szám megalkotásához?     
Rengeteg inspirációt kaptam Shakira vb-dalaiból, és meghallgattam sok más világbajnokságra írt dalt is, például Pitbulltól, Jennifer Lopeztől, Taio Cruztól és más előadóktól. A magyarok közül sok Desh-számot hallgattam meg. A dal energiája nagyjából ebbe a stílusba próbál illeszkedni. Egyszerűen csak megpróbáltam a sporttal kapcsolatos érzéseimet életre kelteni, dalba foglalni. Remélem, méltóképpen be tudom mutatni vele a világdöntőt és Budapestet is, természetesen az egész videóklipet itt forgattuk a városban.

Mekkora hatással volt önre a 2010-es évek legendás svéd DJ-je, Avicii?     
Egy kicsit ő is hatással volt rám, ahogyan számos más kiváló svéd előadótól,  tőle is merítettem egy kis inspirációt. Viszont ez nem feltétlenül Avicii stílusának megfelelő szám lesz, hanem egy Mondo-dal, amely az én életérzésemet fogja átadni.

Hogyan tetszik a monacói élet az első néhány hónap alapján?     
Eddig nagyon szép minden, jól halad a beilleszkedés, kezdünk ráérezni, hogy mi merre van, próbálunk normális életet élni. A napi rutinunk már kialakult, természetesen az edzések körül forog minden, a jó körülmények adva vannak.

Mi vár önre a következő két hónapban, mielőtt visszatér Budapestre a világdöntőre?     
Az időm nagy részét Monacóban fogom edzésekkel tölteni, de azért lesz néhány versenyem is. Az Európa-bajnokságon és néhány Gyémánt Liga-fordulóban is ott leszek. Igyekszem továbbra is koncentrált és kiegyensúlyozott maradni, és néhány jó ugrást bemutatni már a világdöntő előtti versenyeken is.

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A svéd rúdugró jelenleg a magyar fővárosban forgatja az atlétikai Világdöntő hivatalos himnuszának videoklipjét.

 

Armand Duplantis atlétikai világdöntő atlétika
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