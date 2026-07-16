Nemzeti Sportrádió

„Argentína megalázta Anglia védekező felfogását” – sírva ír az argentin sajtó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.07.16. 09:25
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Az argentin Olé címlapja az angolok elleni siker másnapján – felül a cím: „Ami egyesíti az argentinokat: a szenvedély” (Forrás: ole.com.ar)
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foci vb 2026 Anglia vb 2026 sajtóvisszhang Argentína
A nemzetközi és az argentin sajtó nem meglepő módon az angolok elleni, 2–1-re megnyert vb-elődöntő után is a két gólpasszt adó Lionel Messi dicsőítéséről szól, persze előkerül Diego Maradona és a Falkland-szigetek is...

 

„Ismét Lionel Messi jelentette a különbséget – Argentína újabb történelmet írhat a vasárnapi döntőben” – fogalmaz főcímében a CNN Sports Argentína 2–1-es, Anglia elleni, elődöntős győzelmét követően. Az amerikai csatorna azt említi, hogy Messi a meccs nagy részében csendes és kissé frusztráltnak tűnő szemlélő volt, aztán a hajrára minden megváltozott. 

„Anthony Gordon második félidei találata ködbe borította az angol szurkolókat, akik már azzal foglalkozhattak, hogy 1966 után ismét döntőt játszhat a csapatuk, amikor Argentína felébredt álmából. Anglia egyre hátrébb húzódott, ami lehetővé tette Messi ls csapata számára, hogy egyre jobban beleélje magát a játéba. A tér megnyílt, az argentinok lelkesedése megnőtt, és Argentína ostrom alá vette az angol kaput. Enzo Fernández egy távoli lövéssel egyenlített, és aztán, ahogy már oly sokszor, Messi kezében volt a kulcs a győztes pillanathoz. A hosszabbításban a beadásából Martínez talált be, a mester így két gólpasszt adott hozzá az eddigi nyolc góljához a tornán” – írja a CNN. 

A Prensa Latina nemzetközi hírügynökség nem mulasztja el megemlíteni Diego Maradona nevét, akinek a vezérletével 1986-ban is legyőzte Argentína Angliát a mexikói vb-n, és végül világbajnok lett, és persze a Falkland-szigetek is szóba került:

Az euforikus, argentin szurkolókkal teli lelátóról »köszönöm, Maradona« kiáltás hallatszott, mintha az Isten a mennyből vezetné az albicelestét. Talán így is volt, és hogy Argentína újraírja a történelmet, a játékosok elővettek egy molinót azzal a felirattal, hogy a Falkland-szigetek  Argentínáé.” 

Utóbbi kapcsán több nemzetközi forrás és az angol BBC is kiemelte, hogy az argentin szövetség ezért súlyos pénzbírságra számíthat.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
„A Falkland-szigetek Argentínáé” – az argentinok a meccs után is odaszúrták Angliának, aminek még lehet következménye  (Fotó: Getty Images)

Nem meglepő módon az olasz Gazzetta dello Sport is szentel egy címet a Nápolyban is legendává váló Diego Maradonának: „Diego szelleme és egy újabb csoda.” A cikk Diego Maradona 1986-os, NSZK elleni teljesítményéhez hasonlítja Messi elődöntős játékát, megemlítve, hogy Maradona akkor a döntőben ugyanúgy gólpasszal segítette Argentínát, ahogy most Messi tette azt Anglia ellen. A cikk a végén cinikusan megjegyzi: Declan Rice a bőröndjében helyet hagyott a vb-trófeának, amit most Disney-szuvenírekkel tölthet meg.

„Történelmi fordítás”  hirdeti a vezető argentin sportoldal, az ole.com, amely a cikkében persze érzelmi húrokat is penget. „Nem lehet így írni. Szakmaiatlan azt mondani, hogy sírva írsz? Márpedig az újságírói kézikönyvekben is kell, hogy legyen helye az érzelmeknek. Hol jöhet a képbe a szenvedély? Hogyan lehet nem azonosulni egy ilyen elkötelezettséggel, hozzáállással, hittel? Hogyan lehet nem együtt sírni Messivel, Paredesszel, Scaloni cseréivel, Enzo sikolyával és az őrültként pályára rohanó, ünneplő Barcóval? Hogyan lehet nem meghatódni, amikor történelmet látsz, amikor Argentína megalázza Anglia védekező felfogását. Argentína ismét fordított. Nem bírom tovább…” – írja alighanem könnyek között a szerző, Diego Macias.

„Argentína hét perc alatt legyűrte Angliát – meglesz a Finalissima”  fogalmaz a spanyol Marca, azt kiemelve, hogy a döntőben összejön Dél-Amerika és Európa bajnokának csatája, amely tavasszal, az iráni háború kirobbanása miatt maradt el. Az 1985-ben Finalissimának elnevezett mérkőzést a két kontinensbajnok, Argentína és Spanyolország között márciusban Katarban rendezték volna meg.

A francia L’Equipe szerint „Epikus fordítás” szemtanúi lehettünk, a német Kicker pedig már a címében is Messi gólpasszait emeli ki: „Két gól a végén, két Messi-gólpassz: Argentína fordított Anglia ellen az elődöntőben.”

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„A vereség az utóbbi hatvan év legfájdalmasabb kudarca” – angol sajtóvisszhang

Az angol lapok elsősorban Thomas Tuchel felelősségét emelik ki a vb-elődöntős kudarc után.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
ANGLIA–ARGENTÍNA 1–2 (0–0)
Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Elfath (amerikai)
ANGLIA: Pickford – R. James (O'Reilly, 82.), Stones (Toney, 90+6.), Guéhi, Spence (Rashford, 90+6.) – Rice (Burn, 82.), Anderson – Rogers, Jude Bellingham, Gordon (Konsa, 72.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 72.), Romero, Lisandro Martínez (Otamendi, 73.), Tagliafico (Lautaro Martínez, 81.) – G. Simeone (De Paul, 72.), Paredes (N. González, 64.), A. Mac Allister, E. Fernández – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
Gólszerző: Gordon (55.), ill. E. Fernández (85.), Lautaro Martínez (90+2.)

 

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