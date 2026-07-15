Dúl Panka: Szeretnénk olyan szintre emelni a győri kosárlabdát, mint amilyen fénykorában volt

Dúl Panka bevallotta, nagyon közel áll a szívéhez Győr (Fotó: Török Attila)

HA VÉGIGNÉZÜNK az ETO Basket 2026–2027-es keretén, már első blikkre láthatjuk, a korábbi Uni Győrnél merészebb terveket szövögetnek, mint tavaly, amikor a bajnoki tabella 11. helyén végzett az együttes. És ha már 11: mivel a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia, amely tizedikként zárta az idényt, nem indul a következő évadban, viszont a sereghajtó BKG-Prima Szigetszentmiklós bejelentette, hogy továbbra is az élvonalban szerepel, miközben a feljutó Darazsak Sportakadémia sem vállalja az NB I-et, így páratlan számú csapat küzd majd a helyezésekért.

Az egyértelmű, hogy a Győr alaposan támaszkodik a TFSE-re, hiszen megszerezte onnan Dúl Terkát és Pusztai Petrát, valamint Hegedűs Péter edző-szakmai igazgatót, illetve segítőjét, Bozsó Ádámot – Dúl Panka pedig tavaly igazolt el a TFSE-től a későbbi bajnok NKA Universitas Pécshez, őt kérdeztük mostani klubváltásáról. Külön érdekesség, hogy a győri klubot működtető cég vezérigazgatója, Dúl Norbert Panka és Terka édesapja.

„Mondhatjuk, hogy van némi átszivárgás… Sokszor beszéltem már arról, hogy nagyon élveztem a TFSE-s éveket és nagyon hálás vagyok azért az időszakért. Szerettem együtt dolgozni Petivel és Ádival, ahogyan a húgommal és Pusztai Pepével együtt játszani is. Amikor meghallottam, hogy ezek az átigazolások folyamatban vannak, akkor jött szóba nálam is a lehetőség, hogy Győrben folytatom. Mindenképpen cél az előrelépés, ezért is érkeztek oda új és ilyen játékosok, a stábbal és a vezetőséggel karöltve szeretnénk visszahozni Győrbe azt a kosárlabdát, ami olyan szintre emeli a klubot, amilyen a fénykorában, Fűzy Ákos és Laklóth Annáék idejében volt. Az lenne a legjobb, ha így alakulna, de valószínűleg ez nem megy egy év alatt, egyelőre a jobb helyezésben bízunk, és hogy szimpatikus csapat leszünk.”

Beszélgetőpartnerünk átigazolása kapcsán nyilván érdekes, mi történt Pécsen, hiszen a bajnokcsapat nem indul el a nemzetközi porondon, több kulcsembere is távozott, egyikük éppen Dúl Panka, aki nagyon pozitívan élte meg a baranyai évét, úgy érzi, fejlődött, jól beilleszkedett egy új csapatba, és annak fix rendszerébe. Az elvárásokat teljesítette, meghatározó játékossá vált, a bajnokságot is megnyerték, ugyanakkor maradt benne hiányérzet: a játékosok és a stáb is későn tudta meg, összejön-e a nemzetközi szereplés vagy sem – mindig szomorú, ha egy aktuális bajnok nem tud elindulni Európában, ugyanígy járt 2023-ban a Sopron Basket. Mindenesetre ez a kusza helyzet is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Dúl Panka immár az ETO Basketet erősíti.

„A szívemhez nagyon közel áll Győr – szögezte le Dúl Panka. – Ott élnek a nagyszüleim, szeretem a várost, jártam kézilabdameccsen, szurkoltam a focicsapatnak, remélem, az ilyen események mellett is ki tudjuk majd csábítani a drukkereket a mi mérkőzéseinkre. Ehhez szükség lesz arra, hogy eredményesek legyünk és szép kosárlabdát mutassunk be. Hegedűs Peti fiatal edző, de már nagyon sok rutint szerzett, és tipikusan olyan ember, aki mindig fejlődni szeretne.”

Marad a csapatnál Zsebe-Weninger Virág, Rozmán Lilla, Baffy Fanni és Ács Luca, távozott viszont Dubei Debóra csapatkapitány, Mojca Jelenc, Ilina Szelcova, Ruff-Nagy Dóra, Katona Boglárka és Bánszegi Borbála. A következő idény három légiósa a dél-szudáni válogatott Nyamer Diew, az amerikai Delaynie Byrne és a francia Sarengbe Sanogo lesz.

Mindeközben a magyar válogatott is belevágott a munkába Lakiteleken, nemzeti együttesünk szeme előtt már a szeptemberi világbajnokság lebeg. A keret tagja Dúl Panka is, aki jó teljesítménnyel bizonyított a Völgyi Péter szövetségi kapitány vezette szakmai stábnak a márciusi, törökországi vb-selejtezőn.

„Két napot dolgoztunk eddig végig, még nem tartunk ott, hogy mindent bele, azaz nem mondunk all int. Felméréseink voltak, ismerkedünk a labdával, egymással, jelenleg a rávezetés zajlik az augusztusi szakaszra. Szinte mindenkinek csak az lehet a célja, hogy bekerüljön a világbajnokságra utazó csapatba” – hangsúlyozta Dúl Panka.