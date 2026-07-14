Kosárlabda: nyolc között a magyar fiúk az U20-as B-divíziós Eb-n
Az U20-as férfi kosárlabda-válogatott a hollandok elleni sikerrel negyeddöntős a pozsonyi B-divíziós Eb-n.
Az U20-as férfi kosárlabdázók Pozsonyban zajló B-divíziós Európa-bajnokságának záró csoportmeccsén a magyar válogatott
84–60-ra legyőzte a hollandokat.
Ezzel eldőlt, hogy Forray Gábor csapata a legjobb nyolc között folytatja a kontinenstornát.
U20-as B-divíziós férfi Európa-bajnokság, Pozsony
Csoportkör, negyedik forduló
Magyarország–Hollandia 84–60 (23–13, 15–18, 28–14, 18–15)
Csoportkör, negyedik forduló
Magyarország–Hollandia 84–60 (23–13, 15–18, 28–14, 18–15)
(Kiemelt kép forrása: FIBA)
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