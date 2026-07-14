Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: nyolc között a magyar fiúk az U20-as B-divíziós Eb-n

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2026.07.14. 21:11
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Az U20-as férfi kosárlabda-válogatott a hollandok elleni sikerrel negyeddöntős a pozsonyi B-divíziós Eb-n.

Az U20-as férfi kosárlabdázók Pozsonyban zajló B-divíziós Európa-bajnokságának záró csoportmeccsén a magyar válogatott

84–60-ra legyőzte a hollandokat.

Ezzel eldőlt, hogy Forray Gábor csapata a legjobb nyolc között folytatja a kontinenstornát.

U20-as B-divíziós férfi Európa-bajnokság, Pozsony
Csoportkör, negyedik forduló
Magyarország–Hollandia 84–60 (23–13, 15–18, 28–14, 18–15)

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

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