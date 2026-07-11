Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: kiütötték az albánokat az U20-as fiúk a B-divíziós Eb-n

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2026.07.11. 22:59
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U20-as férfiválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Több mint ötventpontos különbséggel nyert az U20-as férfi kosárlabda-válogatott az albánok ellen a pozsonyi B-divíziós Eb második játéknapján.

A dánok elleni magabiztos sikert követően a magyar válogatott szombat este az albánokkal találkozott a Pozsonyban zajló B-divíziós U20-as férfi kosárlabda Európa-bajnokságon. Forray Gábor csapata fölényes, 101–48-as győzelmet aratott a második meccsen, így két kör után veretlenül vezeti a csoportját.

Folytatás vasárnap este a bolgárok ellen.

U20-as B-divíziós férfi Európa-bajnokság, Pozsony
Csoportkör, második forduló
Magyarország–Albánia 101–48 (21–16, 20–11, 37–12, 23–9)
Magyarország: Varga 10/3, Lukácsi 12/6, Mezőfi 12/6, Rosta 5, Angyal 18/3. Csere: Szász-Veres 4, Mészáros 13/6, Gál 3/3, Kupai 6/6, Kertli 8/6, Palotai 2, Erdős 8.
Albánia: Vezi 1, Deliallisi 8/3, Bello 10/9, Sinani 1, Jakaj 5/3. Csere: Prenda 4, Prifti -, Bylyku 2, Bagaviki 5, Heba 10/6, Bani -, Sharra 2.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

U20-as férfiválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
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