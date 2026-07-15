Kosárlabda: célegyenesben az U18-as fiúválogatott Eb-felkészülése
Mint arról beszámoltunk, a múlt hét végén két magabiztos győzelmet aratott az U18-as fiú kosárlabda-válogatott a szlovákok ellen felkészülési meccsen az MKOSZ fehérvári edzőközpontjában. Sipos Péter tanítványai előbb 92–69-re, majd 87–58-ra verték a magasabban jegyzett, vagyis az A-divízióban szereplő riválist.
Korábban a mieink a portugáliai Sangalhosban szerepeltek felkészülési tornán, amelynek keretében kétszer megmérkőztek a házigazda portugálokkal, illetve egyszer-egyszer a csehekkel és a baszk tartományi válogatottal. A magyar fiúk először 89–76-ra verték a hazai ibériakat, majd a folytatásban 94–85-re kikaptak a baszk csapattól, valamint 84–76-ra alulmaradtak a csehekkel szemben, zárásként pedig újra felülmúlták a portugálokat, ezúttal 87–72-re. A szövetség edző összességében elégedett azzal, ahol a csapata pillanatnyilag tart a közvetlen Eb-felkészülés negyedik hetében, hat edzőmeccs után.
„Nehézkesen indult az edzőtáborunk június végén, ugyanis abban az időszakban még többen érettségiztek, illetve egyéb elfoglaltságok is közbeszóltak a játékosoknál – kezdte Sipos Péter az Utánpótlássportnak. – Amikorra végre összeálltunk, addigra pedig éppen már indultunk is a rangos portugáliai felkészülési tornára, amelyen gyakorlatilag szimulálni tudtuk kicsiben az Európa-bajnokság ritmusát. Öt nap alatt négy meccset játszva teszteltük, hol is tartunk az adott pillanatban. Nagyon hasznos túrának bizonyult, jól szolgálta a felkészülésünket, illetve eredményes is volt, bár a felkészülési meccseken önmagában a végeredménynek nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget. Az sokkal fontosabb volt, hogy a portugálokat jó játékkal tudtuk kétszer is megverni. Utána hazajöttünk, és azt követő héten itthon folytattuk a felkészülést, és legutóbb az A-divíziós szlovákokat sikerült két alkalommal is legyőznünk.
Egyre jobb játékot mutatnak a srácok, kezdenek letisztulni a szerepek, és több játékos is igazán megmutatta, hogy mi rejlik benne, és akár meghatározó szerepben is számíthatunk rá.
A hátralévő időszakban igyekszünk jól időzíteni a formát, és finomhangolni a játékunkat a héten ránk váró csehek elleni dupla meccsen, amelyek az utolsó erőpróbák lesznek az Eb előtt. A csehekkel már találkoztunk Portugáliában is, így kíváncsian várjuk, hogy lássuk, a két héttel ezelőtti találkozóhoz képest mennyit és miben tudtunk mostanra előrelépni. Aztán jövő szerdán pedig már utazunk is Horvátországba, az Európa-bajnokság helyszínére.”
A válogatott jövő pénteken kezdi meg szereplését a korosztály B-divíziós Eb-jén a horvátországi Opatijában. Sorrendben a bosnyákokkal, az észak-macedónokkal, a svédekkel és a grúzokkal találkoznak majd a mieink a csoportkörben.
A felkészülési meccseken látszott, hogy remek dobóink vannak a keretben, és ha meglesz ehhez a kellő összeszokottság is, akkor erős csapatunk lehet az Európa-bajnokságon is.
Kifejezetten letisztultak már a szerepkörök, és egymáshoz jól illő játékosok vannak a csapaton belül, ami a válogatottaknál ritkaság szokott lenni, hogy ez ilyen könnyen kialakul. Adottak a vezéregyéniségek, illetve azok a szürkébb, de szintúgy rendkívül hasznos játékosok is, akik jól kiegészítik a többieket.
Nincs egy sztárjátékosunk, ugyanakkor bárkitől számíthatunk arra, hogy az adott meccsen előléphet nyerő emberré, ami mindenképpen erősségünk lehet.
Zöldi Péter, Rozmán Flórián, Szafkó Márk, Fekete Ádám, Asztalos Miklós, Halasy Örs, Burony Bálint, Bartik Zalán, Kurfis Zétény, Gáspár Vince, Marokházi Levente, Nagy Ágoston, Turcsányi Nándor, Baumgartner Bálint
U18-as B-divíziós fiú Európa-bajnokság
Július 24 - augusztus 2., Rijeka és Opatija (Horvátország)
D-csoport: Svédország, Észak-Macedónia, Magyarország, Bosznia-Hercegovina, Georgia
(Kiemelt képet készítette: Király Evelin/MKOSZ)