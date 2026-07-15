Kosárlabda: célegyenesben az U18-as fiúválogatott Eb-felkészülése

Mint arról beszámoltunk, a múlt hét végén két magabiztos győzelmet aratott az U18-as fiú kosárlabda-válogatott a szlovákok ellen felkészülési meccsen az MKOSZ fehérvári edzőközpontjában. Sipos Péter tanítványai előbb 92–69-re, majd 87–58-ra verték a magasabban jegyzett, vagyis az A-divízióban szereplő riválist.

Korábban a mieink a portugáliai Sangalhosban szerepeltek felkészülési tornán, amelynek keretében kétszer megmérkőztek a házigazda portugálokkal, illetve egyszer-egyszer a csehekkel és a baszk tartományi válogatottal. A magyar fiúk először 89–76-ra verték a hazai ibériakat, majd a folytatásban 94–85-re kikaptak a baszk csapattól, valamint 84–76-ra alulmaradtak a csehekkel szemben, zárásként pedig újra felülmúlták a portugálokat, ezúttal 87–72-re. A szövetség edző összességében elégedett azzal, ahol a csapata pillanatnyilag tart a közvetlen Eb-felkészülés negyedik hetében, hat edzőmeccs után.

„Nehézkesen indult az edzőtáborunk június végén, ugyanis abban az időszakban még többen érettségiztek, illetve egyéb elfoglaltságok is közbeszóltak a játékosoknál – kezdte Sipos Péter az Utánpótlássportnak. – Amikorra végre összeálltunk, addigra pedig éppen már indultunk is a rangos portugáliai felkészülési tornára, amelyen gyakorlatilag szimulálni tudtuk kicsiben az Európa-bajnokság ritmusát. Öt nap alatt négy meccset játszva teszteltük, hol is tartunk az adott pillanatban. Nagyon hasznos túrának bizonyult, jól szolgálta a felkészülésünket, illetve eredményes is volt, bár a felkészülési meccseken önmagában a végeredménynek nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget. Az sokkal fontosabb volt, hogy a portugálokat jó játékkal tudtuk kétszer is megverni. Utána hazajöttünk, és azt követő héten itthon folytattuk a felkészülést, és legutóbb az A-divíziós szlovákokat sikerült két alkalommal is legyőznünk.

Egyre jobb játékot mutatnak a srácok, kezdenek letisztulni a szerepek, és több játékos is igazán megmutatta, hogy mi rejlik benne, és akár meghatározó szerepben is számíthatunk rá.

A hátralévő időszakban igyekszünk jól időzíteni a formát, és finomhangolni a játékunkat a héten ránk váró csehek elleni dupla meccsen, amelyek az utolsó erőpróbák lesznek az Eb előtt. A csehekkel már találkoztunk Portugáliában is, így kíváncsian várjuk, hogy lássuk, a két héttel ezelőtti találkozóhoz képest mennyit és miben tudtunk mostanra előrelépni. Aztán jövő szerdán pedig már utazunk is Horvátországba, az Európa-bajnokság helyszínére.”

Forrás: MKOSZ

A válogatott jövő pénteken kezdi meg szereplését a korosztály B-divíziós Eb-jén a horvátországi Opatijában. Sorrendben a bosnyákokkal, az észak-macedónokkal, a svédekkel és a grúzokkal találkoznak majd a mieink a csoportkörben.

A felkészülési meccseken látszott, hogy remek dobóink vannak a keretben, és ha meglesz ehhez a kellő összeszokottság is, akkor erős csapatunk lehet az Európa-bajnokságon is.

Kifejezetten letisztultak már a szerepkörök, és egymáshoz jól illő játékosok vannak a csapaton belül, ami a válogatottaknál ritkaság szokott lenni, hogy ez ilyen könnyen kialakul. Adottak a vezéregyéniségek, illetve azok a szürkébb, de szintúgy rendkívül hasznos játékosok is, akik jól kiegészítik a többieket.

Nincs egy sztárjátékosunk, ugyanakkor bárkitől számíthatunk arra, hogy az adott meccsen előléphet nyerő emberré, ami mindenképpen erősségünk lehet.

Az U18-as fiúválogatott kerete:

Zöldi Péter, Rozmán Flórián, Szafkó Márk, Fekete Ádám, Asztalos Miklós, Halasy Örs, Burony Bálint, Bartik Zalán, Kurfis Zétény, Gáspár Vince, Marokházi Levente, Nagy Ágoston, Turcsányi Nándor, Baumgartner Bálint



U18-as B-divíziós fiú Európa-bajnokság

Július 24 - augusztus 2., Rijeka és Opatija (Horvátország)

D-csoport: Svédország, Észak-Macedónia, Magyarország, Bosznia-Hercegovina, Georgia

(Kiemelt képet készítette: Király Evelin/MKOSZ)