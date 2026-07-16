Vincze István: A stadionunk egy varázsdoboz

2023 nyarán kezdődött meg a régi stadion átépítése, az átadás időpontja azonban többször is csúszott. Emiatt a KFC három idényt volt kénytelen idegenben tölteni: egy idényt Vágsellyén, majd két élvonalbeli bajnokságot Aranyosmaróton játszott le. Ez idő alatt harminchárom alkalommal tették meg a Komárom–Aranyosmarót–Komárom útvonalat, ami összesen 5610 kilométert jelentett. A csapat közel 99 órát, vagyis csaknem hatezer percet töltött a buszon. Ehhez még hozzájöttek az edzésekre vezető utak, hiszen csak az elmúlt félévben készülhettek saját edzőpályájukon.

„Csoda volt az elmúlt hétvége. Fantasztikus érzés volt újra a saját stadionunkban meccset nézni” – mondta a Nemzeti Sportnak Vincze István, a KFC sportigazgatója.

Elmondása szerint már az is megdobogtatta a szívét, amikor belépett a stadionba.

„Amikor felmentem a lelátóra és körbenéztem, egy igazi varázsdobozt láttam. Egy kicsit irigyeltem is a játékosokat, hogy egy ilyen stadionban léphetnek pályára. És itt nemcsak magáról a pályáról vagy a lelátóról beszélek, hanem az egész létesítményről” – mosolygott a sportvezető.

Huszonnégy millió euróba került

Hosszú idő telt el, mire végre beköltözhettek saját stadionjukba. „Óriási köszönettel tartozunk mindenkinek, aki az elmúlt három évben befogadott bennünket. A Koppánymonostori Sportegyesületnek, a Czibor Zoltán Városi Sporttelepnek, valamint a környékbeli településeknek, például Szentpéternek is. Kalapot emelek minden játékos és stábtag előtt, akik végigcsinálták ezt a három évet lila mezben. Hála Istennek, ma már minden adott ahhoz, hogy itthon dolgozhassunk.”

A másodosztályú Pohronie elleni, 5–0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen több mint ezren voltak jelen.

„Ez óriási dolog. Örülünk, hogy már sok bérlet is elkelt és a szám növekedik. Bízom benne, hogy az ötezres stadionunk a bajnoki mérkőzéseken megtelik. Tudjuk, hogy még vannak kisebb hiányosságok, amelyeket ki kell javítanunk. Azon dolgozunk, hogy az augusztus 2-i, Nagyszombat elleni találkozóra a stadion sporttechnikai része teljesen készen álljon” – zárta Vincze István.

Az eredeti tervek szerint 15 hónap alatt kellett volna elkészülnie a múlt század nyolcvanas éveiben épült stadion teljes felújításának. Végül közel 40 hónap után adták át az 5200 férőhelyes, UEFA III-as kategóriájú létesítményt.

A jelentős csúszásnak több oka is volt: módosultak a licencelőírások, többször kellett kutat fúrni a pálya öntözéséhez, a mocsaras talaj miatt váratlan építési problémák merültek fel, emellett az eredeti terveken is több alkalommal változtattak. A beruházást pénzügyi nehézségek is lassították. A stadion végső költsége információink szerint 24 millió euróra nőtt, ami közel ötmillió euróval haladta meg az eredetileg tervezett összeget. Az átépítést szinte teljes egészében a magyar állam finanszírozta.

Fotó: Paraméter/Panyik Viktor

Egy egészen más világ

Domonkos Kristóf jól emlékszik a régi, omladozó komáromi stadionra.

„Össze sem lehet hasonlítani a mostanival. Öröm az új stadionban edzeni és játszani. A Pohronie elleni mérkőzés ugyan még csak felkészülési találkozó volt, de a hangulat már most remek volt. A nézőszámról nem is beszélve, hiszen Aranyosmaróton átlagosan háromszáz néző előtt játszottunk, most pedig már az első mérkőzésen több mint ezren voltak az új arénánkban. A kiszolgálóhelyiségek kiválóak, maga a pálya minősége pedig egyszerűen szenzációs” – árulta el lapunknak a komáromiak felvidéki kulcsjátékosa.

Végül a DAC avatja fel az új stadiont?

A Niké Liga sorsolása alapján a KFC első hazai bajnoki mérkőzését a második fordulóban a Nagyszombat ellen játszaná. Mivel azonban a nemzetközi kupákban érdekelt klubok kérhetnek halasztást a bajnokságban, könnyen előfordulhat, hogy a komáromiak csak a negyedik fordulóban lépnek először pályára saját közönségük előtt. A jelenlegi sorsolás szerint akkor a DAC érkezne az új stadionba.