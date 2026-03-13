Férfi kosár NB I: lendületben maradt az Atomerőmű, 105 pontig jutva nyert a Pécs ellen

A 22. forduló első játéknapján, pénteken két olyan csapat is pályára lépett, amely a legjobb négybe igyekszik az alapszakaszban, ráadásul mindkettő hazai környezetben vehette fel a küzdelmet.

A DEAC már az első negyedben elhúzott a nem olyan rég edzőváltáson átesett Soprontól, amely ugyan a szünetig faragott egyet a 15 pontos hátrányából, a fordulás után végképp eldőlt a mérkőzés. A debreceniek szép csapatjátékot mutattak, ezt az is jelzi, hogy a kispadról beszállók 41 pontot tettek a közösbe. Egy pillanatig sem forgott veszélyben a DEAC győzelme.

Ahogy az Atomerőműé sem, amely az NKA Universitas Pécset fogadta. A paksiak a szünetre már jelentős előnnyel mehettek, hiszen lehengerlő támadójátékot mutattak, húsz perc alatt 57 pontig jutottak. A második félidőben az ASE védekezése is kőkemény lett, a két csapat között egyre csak nőtt a távolság, végül a paksiak 100 pont fölé jutottak és 29-cel nyertek. A mezőny legeredményesebb játékosa Benke Szilárd volt 21 ponttal, közte négy triplával.

A listavezető Szolnok és a második Falco mögött nagy a tumultus, a DEAC és az ASE mellett az Alba Fehérvár és a Kaposvár is arra hajt, hogy pályaelőnyből kezdhesse majd a negyeddöntőt az alapszakasz után.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

22. FORDULÓ – pénteki mérkőzések

ATOMERŐMŰ SE–NKA UNIVERSITAS PÉCS 105–76 (25–27, 32–19, 27–16, 21–14)

Paks, 900 néző. V: Földházi, Pozsonyi, Németh P.

PAKS: Hawkins 8/6, EDWIN 19/3, BENKE 21/12, EILINGSFELD 14/6, EDOSOMWAN 10. Csere: BLUIETT 18/3, Révész 9/3, Krivacsevics, Halmai 2, Smith 2, Nagy D. 2. Edző: Kosztasz Flevarakisz

PÉCS: Lukácsi 3/3, ABELL 9/3, DURMO 17/3, MELEG 9/3, MARINKOVICS 18. Csere: BRBAKLICS 14/6, Csarapics 4, Mezőfi 2, Rátgéber T. Edző: Sebastjan Krasovec

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–9. 8. p.: 17–20. 14. p.: 35–36. 18. p.: 48–42. 24. p.: 69-53. 28. p.: 81–62. 34. p.: 88–70. 38. p.: 101–76

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: – Nagy győzelem ez, hiszen jó formában lévő Pécs látogatott hozzánk. Huszonnégy gólpasszt osztottunk ki, ez döntő lett. Az első negyed után változtattunk a védekezésen, mert nem működött, jobban védtük a festéket, és ez meghozta az eredményt.

Sebastjan Krasovec: – A Paks sokkal nagyobb energiával játszott, jobban dobott. Nálunk tizenhét eladott labda volt, így nem lehet meccset nyerni. Puhán játszottunk és sorra kaptuk a hárompontosokat. A letámadásoknál nem állítottuk meg a Paksot. Összességében kevés volt ez a játék.

Tudósított: MOLNÁR GYULA

DEBRECENI EAC–SOPRON KC 94–70 (27–12, 19–20, 23–18, 25–20)

Debrecen, 1000 néző. V: Mészáros, Makrai, Szilágyi

DEBRECEN: Tyus 15/9, MÓCSÁN 14/9, WADE 8, Kovács Á. 9/3, Osztojics 7. Csere: PONGÓ MÁTÉ 9/3, SZUBOTICS 13, Hőgye 5/3, Flasár B. 9, Gáspár 2, Várszegi 3/3. Edző: Pethő Ákos

SOPRON: THOMPSON 22/6, Takács K. 10, Sherman 7/3, Kovács B. 1, PATTON 15. Csere: Kucsera 6/3, Csendes 1, Flasár Z., HAJDU 8/6, Meszlényi. Edző: Baksa Szabolcs

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–4. 7. p.: 12–8. 9. p.: 22–10. 13. p.: 31–14. 17. p.: 38–26. 23. p.: 48–37. 26. p.: 63–43. 32. p.: 69–54. 36. p.: 81–58

Kipontozódott: Flasár B. (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – Összességében szép csapatsikert arattunk, ugyanakkor ki kell emelnem a Szubotics, Hőgye, Pongó Máté hármast, kiváló energiákkal szálltak be a kispadról, ahogyan Mócsán Bálint teljesítményével is elégedett vagyok. Az első negyedben nagy lépést tettünk a siker felé, onnantól végig kontrolláltuk a találkozót.

Baksa Szabolcs: – Elnézést kérek a szurkolóinktól, ez a teljesítmény nem volt méltó a címerhez. Ha valaki nem tudja a kritikákat elfogadni és inkább a saját útját járja, az ilyen mérkőzéshez vezet. Össze kell zárnunk, el kell döntenünk, milyen célokért szeretnénk küzdeni, azt viszont mindenkinek tudnia kell, hogy ebben a klubban kiváltság játszani.

Tudósított: BARANYI KRISTÓF

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

18.00: Oroszlány–Szeged

18.00: Falco–Bp. Honvéd

18.00: Zalaegerszeg–Alba Fehérvár

18.00: Körmend–Szolnok

18.00: Kaposvár–Kecskemét