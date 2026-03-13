Férfi kosár NB I: lendületben maradt az Atomerőmű, 105 pontig jutva nyert a Pécs ellen

B. O. B.B. O. B.
2026.03.13. 20:21
null
Benke Szilárd négy triplát dobott be, 21 ponttal volt a paksiak legjobb dobója (Fotó: Atomerőmű SE Facebook)
férfi kosárlabda NB I DEAC Atomerőmű SE
Sorozatban a harmadik mérkőzését is megnyerte az Atomerőmű a férfi kosárlabda NB I-ben: a 22. forduló pénteki játéknapján a paksiak hazai pályán 105–76-ra verték a Pécset. A másik meccsen is hazai siker született, a DEAC 94–70-re múlta felül a Sopront.

A 22. forduló első játéknapján, pénteken két olyan csapat is pályára lépett, amely a legjobb négybe igyekszik az alapszakaszban, ráadásul mindkettő hazai környezetben vehette fel a küzdelmet.

A DEAC már az első negyedben elhúzott a nem olyan rég edzőváltáson átesett Soprontól, amely ugyan a szünetig faragott egyet a 15 pontos hátrányából, a fordulás után végképp eldőlt a mérkőzés. A debreceniek szép csapatjátékot mutattak, ezt az is jelzi, hogy a kispadról beszállók 41 pontot tettek a közösbe. Egy pillanatig sem forgott veszélyben a DEAC győzelme.

Ahogy az Atomerőműé sem, amely az NKA Universitas Pécset fogadta. A paksiak a szünetre már jelentős előnnyel mehettek, hiszen lehengerlő támadójátékot mutattak, húsz perc alatt 57 pontig jutottak. A második félidőben az ASE védekezése is kőkemény lett, a két csapat között egyre csak nőtt a távolság, végül a paksiak 100 pont fölé jutottak és 29-cel nyertek. A mezőny legeredményesebb játékosa Benke Szilárd volt 21 ponttal, közte négy triplával.

A listavezető Szolnok és a második Falco mögött nagy a tumultus, a DEAC és az ASE mellett az Alba Fehérvár és a Kaposvár is arra hajt, hogy pályaelőnyből kezdhesse majd a negyeddöntőt az alapszakasz után.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
22. FORDULÓ – pénteki mérkőzések
ATOMERŐMŰ SE–NKA UNIVERSITAS PÉCS 105–76 (25–27, 32–19, 27–16, 21–14)
Paks, 900 néző. V: Földházi, Pozsonyi, Németh P. 
PAKS: Hawkins 8/6, EDWIN 19/3, BENKE 21/12,  EILINGSFELD 14/6, EDOSOMWAN 10. Csere: BLUIETT 18/3, Révész 9/3, Krivacsevics, Halmai 2, Smith 2, Nagy D. 2. Edző: Kosztasz Flevarakisz
PÉCS: Lukácsi 3/3, ABELL 9/3, DURMO 17/3, MELEG 9/3, MARINKOVICS 18. Csere: BRBAKLICS 14/6, Csarapics 4, Mezőfi 2, Rátgéber T. Edző: Sebastjan Krasovec
Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–9. 8. p.: 17–20. 14. p.: 35–36. 18. p.: 48–42. 24. p.: 69-53. 28. p.: 81–62. 34. p.: 88–70. 38. p.: 101–76
MESTERMÉRLEG
Kosztasz Flevarakisz: – Nagy győzelem ez, hiszen jó formában lévő Pécs látogatott hozzánk. Huszonnégy gólpasszt osztottunk ki, ez döntő lett. Az első negyed után változtattunk a védekezésen, mert nem működött, jobban védtük a festéket, és ez meghozta az eredményt. 
Sebastjan Krasovec: – A Paks sokkal nagyobb energiával játszott, jobban dobott. Nálunk tizenhét eladott labda volt, így nem lehet meccset nyerni. Puhán játszottunk és sorra kaptuk a hárompontosokat. A letámadásoknál nem állítottuk meg a Paksot. Összességében kevés volt ez a játék.
Tudósított: MOLNÁR GYULA

DEBRECENI EAC–SOPRON KC 94–70 (27–12, 19–20, 23–18, 25–20)
Debrecen, 1000 néző. V: Mészáros, Makrai, Szilágyi
DEBRECEN: Tyus 15/9, MÓCSÁN 14/9, WADE 8, Kovács Á. 9/3, Osztojics 7. Csere: PONGÓ MÁTÉ 9/3, SZUBOTICS 13, Hőgye 5/3, Flasár B. 9, Gáspár 2, Várszegi 3/3. Edző: Pethő Ákos
SOPRON: THOMPSON 22/6, Takács K. 10, Sherman 7/3, Kovács B. 1, PATTON 15. Csere: Kucsera 6/3, Csendes 1, Flasár Z., HAJDU 8/6, Meszlényi. Edző: Baksa Szabolcs
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–4. 7. p.: 12–8. 9. p.: 22–10. 13. p.: 31–14. 17. p.: 38–26. 23. p.: 48–37. 26. p.: 63–43. 32. p.: 69–54. 36. p.: 81–58
Kipontozódott: Flasár B. (37. p.)
MESTERMÉRLEG
Pethő Ákos: – Összességében szép csapatsikert arattunk, ugyanakkor ki kell emelnem a Szubotics, Hőgye, Pongó Máté hármast, kiváló energiákkal szálltak be a kispadról, ahogyan Mócsán Bálint teljesítményével is elégedett vagyok. Az első negyedben nagy lépést tettünk a siker felé, onnantól végig kontrolláltuk a találkozót.
Baksa Szabolcs: – Elnézést kérek a szurkolóinktól, ez a teljesítmény nem volt méltó a címerhez. Ha valaki nem tudja a kritikákat elfogadni és inkább a saját útját járja, az ilyen mérkőzéshez vezet. Össze kell zárnunk, el kell döntenünk, milyen célokért szeretnénk küzdeni, azt viszont mindenkinek tudnia kell, hogy ebben a klubban kiváltság játszani.
Tudósított: BARANYI KRISTÓF

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
18.00: Oroszlány–Szeged
18.00: Falco–Bp. Honvéd
18.00: Zalaegerszeg–Alba Fehérvár
18.00: Körmend–Szolnok
18.00: Kaposvár–Kecskemét

  1. Szolnok

21

20

1

1959–1580

0.976 

41 

  2. Falco

21

17

4

1915–1669

0.905 

38 

  3. DEAC

22

14

8

1823–1808

0.818 

36 

  4. Alba Fehérvár

21

13

8

1927–1810

0.810 

34 

  5. Kaposvár

21

13

8

1928–1864

0.810 

34 

  6. Atomerőmű

22

13

9

1986–1874

0.795 

35 

  7. Honvéd

21

11

10

1716–1667

0.762 

32 

  8. Sopron

22

10

12

1761–1781

0.727 

32 

  9. Körmend

21

8

13

1845–1956

0.690 

29 

10. Pécs

22

8

14

1815–1874

0.682 

30 

11. Zalaegerszeg

21

7

14

1725–1875

0.667 

28 

12. Kecskemét

21

6

15

1664–1808

0.643 

27 

13. Oroszlány

21

4

17

1735–1947

0.595 

25 

14. Szeged

21

5

16

1550–1836

0.595 

25 

 

 

