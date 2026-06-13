Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Európa-liga: horvát győzelem az észtek ellen Kecskeméten

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.13. 18:18
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Illusztráció: NS
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A horvát válogatott az esélyeknek megfelelően 3:0-ra legyőzte az észt csapatot a női röplabda Európa-liga kecskeméti tornájának szombati játéknapján.

A győzelmi mutatójukat 2/1-re javító horvátok vasárnap 17.30-kor a házigazda, három forduló után veretlen, tavaly ezüstérmes magyarokkal csapnak össze a négy közé jutás szempontjából kulcsfontosságú meccsen a Messzi István Sportcsarnokban.

RÖPLABDA NŐI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
Horvátország–Észtország 3:0 (19, 14, 14)
 

 

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