Férfi kosár NB I: Kaposvárról igazolt a címvédő Falco

Uros Rosic elhagyta a Kaposvár csapatát és a férfi kosárlabda NB I-ben címvédő Falco KC Szombathely színeiben folytatja pályafutását.
A vasiak pénteki bejelentése szerint a 26 esztendős játékos egy plusz egy éves szerződést írt alá.
A 196 centiméter magas bedobó az elmúlt szezonban 38 mérkőzésen lépett pályára, rendszerint kezdőként. A Kaposvár remek szezonjából aktívan vette ki a részét, átlagban 20,7 percnyi játékidő alatt 6,9 pontot, 1,6 lepattanót és 1,3 gólpasszt jegyzett. Legjobb meccsét az Alba ellen játszotta, ahol 35 percet töltött a parketten és 16 pontja mellé leszedett 5 lepattanót, kiosztott 3 gólpasszt, és 2 labdát is szerzett.
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