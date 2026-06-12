Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: Kaposvárról igazolt a címvédő Falco

2026.06.12. 21:10
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Uros Rosic (Fotó: Czinege Melinda)
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férfi kosárlabda NB I Uros Rosic Falco Kaposvár
Uros Rosic elhagyta a Kaposvár csapatát és a férfi kosárlabda NB I-ben címvédő Falco KC Szombathely színeiben folytatja pályafutását.

A vasiak pénteki bejelentése szerint a 26 esztendős játékos egy plusz egy éves szerződést írt alá.

A 196 centiméter magas bedobó az elmúlt szezonban 38 mérkőzésen lépett pályára, rendszerint kezdőként. A Kaposvár remek szezonjából aktívan vette ki a részét, átlagban 20,7 percnyi játékidő alatt 6,9 pontot, 1,6 lepattanót és 1,3 gólpasszt jegyzett. Legjobb meccsét az Alba ellen játszotta, ahol 35 percet töltött a parketten és 16 pontja mellé leszedett 5 lepattanót, kiosztott 3 gólpasszt, és 2 labdát is szerzett.

 

férfi kosárlabda NB I Uros Rosic Falco Kaposvár
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