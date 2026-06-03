Nemzeti Sportrádió

Kondás Elemér ismét leül az NB III-as DEAC kispadjára – hivatalos

F. B.F. B.
2026.06.03. 12:57
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Kondás Elemér (balra) ismét a DEAC-ot irányítja (Fotó: deac.hu)
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DEAC NB III Északkeleti csoport Kondás Elemér NB III edzőváltás
A Loki korábbi sikeredzője, Kondás Elemér lett a labdarúgó NB III-ban szereplő DEAC új vezetőedzője. A szakember eredményes idényt remél, amely osztályváltást érhet – számolt be róla a klub honlapja.

Visszatért a DEAC NB III-as labdarúgócsapatának élére Kondás Elemér. Nem ismeretlen számára a közeg, hiszen a 2019–2020-as kiírásban már irányította a Debreceni Egyetem alakulatát, de a kiváló első félév végén az edző visszautasíthatatlan ajánlatot kapott az akkor még NB II-es ETO-tól, így decemberben távozott. Most azonban visszatért Debrecenbe, s a tavasszal megbízott edző, Spitzmüller István helyett az egyetemisták vele kezdik majd el a felkészülést a 2026–2027-es idényre.

„Azért kerestek meg a klub vezetői, illetve azért vállaltam el a felkérést, mert szeretnénk, ha olyan eredményes lenne a csapat a következő bajnoki évben, hogy osztályt tudjon lépni. Dolgoztam már korábban a DEAC-nál, akkor is jól éreztem magam, sikeresek voltunk, s azon leszünk, hogy most is legalább olyan jól szerepeljünk, és akkor azt gondolom, lesz lehetőség arra, hogy feljebb lépjünk – ecsetelte a klubhonlapon Kondás Elemér.Június 15-én indul a felkészülés, a keret kialakítása az elkövetkezendő hetek feladata lesz, erősítésre mindig szükség van. Azt tartom, hogy minden átigazolási időszakban ki kell cserélni két-három játékost; aki kevesebb lehetőséget kap, azt el kell engedni, és lehetőleg olyan labdarúgót hozni, aki harcol és a kezdőcsapatba kerülhet, mert így tudjuk fejleszteni a csapatot. Nem vagyok híve annak, hogy lecseréljünk nyolc-tíz játékost, az teljesen felesleges. A szakmai stábból mindenkit jól ismerek, hosszabb-rövidebb ideig mindenki volt a játékosom anno. Képben vagyok a csapat összetételével kapcsolatban, valamint jártam ki a DEAC meccseire, ellenfélként is találkoztunk.”

Kondás Elemér legutóbb a szintén az NB III Északkeleti csoportjában szereplő Termálfürdő FC Tiszaújváros vezetőedzője volt, s október közepén, Huszák Géza menesztését követően vette át a csapat irányítását. Vezetésével a borsodi klub teljesítette a célját, bent maradt a harmadosztályban (a DEAC viszont éppenhogy lemaradt az osztályozóról). A szikszói születésű tréner egyébként legnagyobb sikereit a DVSC-vel érte el, két bajnoki címet és két Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett a piros-fehérekkel.

 

DEAC NB III Északkeleti csoport Kondás Elemér NB III edzőváltás
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