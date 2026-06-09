Nemzeti Sportrádió

Távozik a Szolnok kosárlabdacsapatának vezetőedzője – hivatalos

R. P.R. P.
2026.06.09. 16:16
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Fotó: Facebook/Szolnoki Olajbányász
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Szolnoki Olaj férfi kosárlabda NB I Vedran Bosnic Szolnoki Olajbányász
A Szolnoki Olajbányász a Facebook-oldalán bejelentette, hogy távozik a kosárlabdacsapat vezetőedzője, Vedran Bosnic. A bosnyák tréner saját maga kezdeményezte szerződése felbontását.


A szolnokiak közleménye:

„Tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy vezetőedzőnk, Vedran Bosnic a napokban kezdeményezte a klubbal fennálló, a 2026–2027-es szezonra érvényes szerződésének felbontását. Vezetőedzőnk kedvező ajánlatot kapott külföldről, mely elfogadása mellett döntött.

A felek az elmúlt napokban egyeztetéseket folytattak a szerződés lezárásának pénzügyi feltételeiről. A megállapodást követően döntöttek a szerződés közös megegyezéssel való felbontásáról.

Vedran Bosnic a 2025–2026-os szezonban sikerekhez vezette csapatunkat. Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász történetének újabb emlékezetes fejezeteként megnyerte a Magyar Kupát, az NB I/A csoport alapszakaszát az első helyen zárta, majd a bajnoki döntőben ezüstérmet szerzett. Nemzetközi porondon is figyelemre méltó eredményt ért el együttesünkkel, hiszen a FIBA Bajnokok Ligájában a Play-In szakaszba jutott.

Klubunk köszönetét fejezi ki Vedran Bosnicnnak az elvégzett munkáért, elhivatottságáért és az elért eredményekért. Az együtt töltött időszak során szakmai tudásával egyaránt hozzájárult az NHSZ-Szolnoki Olajbányász sikereihez és fejlődéséhez.

További szakmai pályafutásához sok sikert és jó egészséget kívánunk!”

 

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