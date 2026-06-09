Távozik a Szolnok kosárlabdacsapatának vezetőedzője – hivatalos



A szolnokiak közleménye:

„Tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy vezetőedzőnk, Vedran Bosnic a napokban kezdeményezte a klubbal fennálló, a 2026–2027-es szezonra érvényes szerződésének felbontását. Vezetőedzőnk kedvező ajánlatot kapott külföldről, mely elfogadása mellett döntött.

A felek az elmúlt napokban egyeztetéseket folytattak a szerződés lezárásának pénzügyi feltételeiről. A megállapodást követően döntöttek a szerződés közös megegyezéssel való felbontásáról.

Vedran Bosnic a 2025–2026-os szezonban sikerekhez vezette csapatunkat. Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász történetének újabb emlékezetes fejezeteként megnyerte a Magyar Kupát, az NB I/A csoport alapszakaszát az első helyen zárta, majd a bajnoki döntőben ezüstérmet szerzett. Nemzetközi porondon is figyelemre méltó eredményt ért el együttesünkkel, hiszen a FIBA Bajnokok Ligájában a Play-In szakaszba jutott.

Klubunk köszönetét fejezi ki Vedran Bosnicnnak az elvégzett munkáért, elhivatottságáért és az elért eredményekért. Az együtt töltött időszak során szakmai tudásával egyaránt hozzájárult az NHSZ-Szolnoki Olajbányász sikereihez és fejlődéséhez.

További szakmai pályafutásához sok sikert és jó egészséget kívánunk!”