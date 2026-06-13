TCR World Tour: Michelisz negyedik lett az első spanyolországi versenyen

Négy szabad hétvége után folytatódott a TCR World Tour 2026-os kiírása, a mezőny Misano után Valenciába tette át a székhelyét. A második helyszínre Mikel Azcona érkezett meg a tabella élén, míg a magyar induló Michelisz Norbert a hatodik helyről kívánt előrébb lépni, miután a nyitó hétvégén, Olaszországban a győzelme után pont nélkül maradt a második versenyen.

A Hyundai a spanyolországi edzéseken azonban már nem mutatott olyan erős tempót, s a pole pozíciót Yann Ehrlacher szerezte meg Thed Björk és Santiago Urrutia előtt. Azcona a negyedik lett, míg az első ötöst Michelisz tette teljessé.

Ehrlacher, Björk és Urrutia szinte egyszerre ért az első kanyarhoz, a három autó nem is fért el egymás mellett, amit kihasználva Azcona tört az élre. A spanyol mögé Ehrlacher sorolt be, Björk és Urrutia pedig helyet cserélt egymással, miután előbbi kissé kisodródott a bukótérbe is. Michelisz eközben egy pozíciót vesztett Comte-tal szemben, míg Ma Csing-hua Jenson Brickley-t utasította maga mögé.

Noha Azcona nem tudott ellépni, és hosszabb vonat alakult ki mögötte, megszilárdultak a pozíciók, nem igazán volt lehetőség az előrelépésre. Negyedórával a vége előtt azonban először Ma alatt adta meg magát az autó, majd öt perccel később Ehrlacher futama is keserű véget ért, aminek révén többek között Michelisz is előrelépett.

Úgy tűnt, ekkor már nem változik a helyzet az élen, de mindössze két perccel a vége előtt az addig vezető Azcona kapott defektet. Az első pozíciót Urrutia örökölte meg, s az uruguayi a fennmaradó időben már nem is engedte ki a kezei közül szezonbeli első győzelmét, amivel átvette a vezetést a vb-összetettben. Mögötte Björk és Comte szelte át a célvonalat, míg Michelisz negyedikként zárt. A magyar ezzel a bajnokságban is a negyedik helyre jött fel, hátránya 16 pont az éllovashoz képest. Az első ötöst Viktor Andersson tette teljessé, majd Brickley, Julien Briche, Sten Dorian Piirimägi, Enzo Gianfratti s a hazai közönség előtt versenyző Erik Zabala zárta az első tízest.