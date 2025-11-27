Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: szlovén vezetőedzőt nevezett ki a Pécs

2025.11.27. 10:19
Sebastjan Krasovec aláírt (Fotó: NKA Universitas Pécs)
A szlovén Sebastjan Krasovec lett a férfi kosárlabda NB I-ben sereghajtó NKA Universitas Pécs vezetőedzője.

A baranyai klub tíz napja bontott szerződést a szerb Bojan Szalaticcsal, majd csütörtökön közölte, hogy vége az edzőkeresésnek.

„Csapatunk vezetősége megtalálta azt a szakembert, akivel reményeink szerint jó eredményeket érünk el a szezon további részében. Sebastjan Krasovec nagyon jól ismeri a magyar mezőnyt, hiszen hosszú éveket dolgozott az élvonalban: irányította az Oroszlányt (felvitte az A-csoportba), a Zalakerámia ZTE KK-t a legjobb négy közé vezette, és volt a Paks vezetőedzője is”közölte az NKA.

A 48 éves Krasovec úgy vélekedett, hogy a Pécs mindenképpen megérdemel egy helyet az élvonalban.

„Ha nem hinném, hogy benn tudunk maradni, nem vállaltam volna el ezt a kihívást. Nem lesz könnyű feladat, mert a liga nagyon erős, de megvan a minőségünk ahhoz, hogy megőrizzük az első osztályú tagságunkat” – mondta a szakember, akinek új együttese egy győzelemmel és nyolc vereséggel az utolsó, 14. helyen áll a bajnoki tabellán.

 

