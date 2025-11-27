NHL: a Rangers és az Avalanche tovább száguld, Ovecskin újra betalált
A New York Rangers fontos győzelmet aratott a Carolina Hurricanes otthonában. Artemi Panarin egy gól, egy gólpasszos teljesítménnyel vezette a csapatot, míg Igor Sesterkin 36 védése kulcsszerepet játszott a 4–2-es sikerben. A Rangers ezzel stabilizálta helyét a keleti élmezőnyben.
A Colorado Avalanche továbbra is megállíthatatlan. A San José elleni 6–0-s győzelemmel már tizedik egymást követő meccsüket nyerték meg, Mackenzie Blackwood pedig zsinórban másodszor hozott le kapott gól nélküli találkozót. A Colorado jelenleg a liga egyik legfélelmetesebb formáját mutatja.
A Washington Capitals 4–3-ra győzte le a Winnipeg Jetset, a meccsen pedig ismét eredményes volt Alekszandr Ovecskin. A fővárosiak ezzel az elmúlt hat mérkőzésükből ötödik sikerüket könyvelhették el.
A Boston Bruins 3–1-re verte az Islanderst. Jeremy Swayman parádés, 44 védéses estével zárta az összecsapást.
William Nylander hosszabbításban szerzett győztes gólt, Joseph Woll pedig több bravúrral tartotta életben a Toronto Maple Leafs esélyeit a Columbus elleni 2–1-es idegenbeli siker során.
A Minnesota Wild hosszabbításban gyűrte le a Blackhawkst, és már hatmeccses győzelmi szériánál tart. A győztes gólt ezúttal is Kirill Kaprizov szállította.
NHL
ALAPSZAKASZ
Carolina Hurricanes–New York Rangers 2–4
Columbus Blue Jackets–Toronto Maple Leafs 1–2 – hosszabbítás után
Detroit Red Wings–Nashville Predators 3–6
Florida Panthers–Philadelphia Flyers 2–4
New Jersey Devils–St. Louis Blues 3–2 – hosszabbítás után
New York Islanders–Boston Bruins 1–3
Pittsburgh Penguins–Buffalo Sabres 4–2
Tampa Bay Lightning–Calgary Flames 5–1
Washington Capitals–Winnipeg Jets 4–3
Chicago Blackhawks–Minnesota Wild 3–4 – hosszabbítás után
Colorado Avalanche–San José Sharks 6–0
Utah Mammoth–Montreal Canadiens 3–4
Anaheim Ducks–Vancouver Canucks 4–5
Seattle Kraken–Dallas Stars 2–3
Vegas Golden Knights–Ottawa Senators 3–4 – szétlövés után
NBA-kupa: a Celtics nagy sorozatot tört meg; Ingram az utolsó pillanatban döntött