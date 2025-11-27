NHL: a Rangers és az Avalanche tovább száguld, Ovecskin újra betalált

A New York Rangers fontos győzelmet aratott a Carolina Hurricanes otthonában. Artemi Panarin egy gól, egy gólpasszos teljesítménnyel vezette a csapatot, míg Igor Sesterkin 36 védése kulcsszerepet játszott a 4–2-es sikerben. A Rangers ezzel stabilizálta helyét a keleti élmezőnyben.

A Colorado Avalanche továbbra is megállíthatatlan. A San José elleni 6–0-s győzelemmel már tizedik egymást követő meccsüket nyerték meg, Mackenzie Blackwood pedig zsinórban másodszor hozott le kapott gól nélküli találkozót. A Colorado jelenleg a liga egyik legfélelmetesebb formáját mutatja.

A Washington Capitals 4–3-ra győzte le a Winnipeg Jetset, a meccsen pedig ismét eredményes volt Alekszandr Ovecskin. A fővárosiak ezzel az elmúlt hat mérkőzésükből ötödik sikerüket könyvelhették el.

A Boston Bruins 3–1-re verte az Islanderst. Jeremy Swayman parádés, 44 védéses estével zárta az összecsapást.

Jeremy Swayman eszén nehezen lehetett túljárni (Fotó: Getty Images)

William Nylander hosszabbításban szerzett győztes gólt, Joseph Woll pedig több bravúrral tartotta életben a Toronto Maple Leafs esélyeit a Columbus elleni 2–1-es idegenbeli siker során.

A Minnesota Wild hosszabbításban gyűrte le a Blackhawkst, és már hatmeccses győzelmi szériánál tart. A győztes gólt ezúttal is Kirill Kaprizov szállította.

NHL

ALAPSZAKASZ

Carolina Hurricanes–New York Rangers 2–4

Columbus Blue Jackets–Toronto Maple Leafs 1–2 – hosszabbítás után

Detroit Red Wings–Nashville Predators 3–6

Florida Panthers–Philadelphia Flyers 2–4

New Jersey Devils–St. Louis Blues 3–2 – hosszabbítás után

New York Islanders–Boston Bruins 1–3

Pittsburgh Penguins–Buffalo Sabres 4–2

Tampa Bay Lightning–Calgary Flames 5–1

Washington Capitals–Winnipeg Jets 4–3

Chicago Blackhawks–Minnesota Wild 3–4 – hosszabbítás után

Colorado Avalanche–San José Sharks 6–0

Utah Mammoth–Montreal Canadiens 3–4

Anaheim Ducks–Vancouver Canucks 4–5

Seattle Kraken–Dallas Stars 2–3

Vegas Golden Knights–Ottawa Senators 3–4 – szétlövés után